Il Consiglio regionale premi la Casati Arcore

Una stagione che vale la Serie A2: questo pomeriggio il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha premiato l’Unione Sportiva “Alfonso Casati” di Arcore per la promozione della squadra maschile di ginnastica artistica in Serie A2.

Il riconoscimento

“Oggi abbiamo premiato un risultato straordinario, la promozione in Serie A2, arrivato al termine di un percorso sportivo entusiasmante sostenuto dalla passione, dall’energia e dall’adrenalina che solo lo sport sa trasmettere – ha sottolineato Romani – Ma questa promozione è anche merito di una programmazione sportiva attenta, di una struttura societaria consolidata, di un settore giovanile forte e numeroso e di un pubblico appassionato. È grazie a questo mix che la ‘Casati Arcore’ è diventata non solo una società competitiva in diverse discipline sportive, ma anche un ‘incubatore’ dei futuri campioni e un punto di riferimento sportivo e sociale importante per l’intero territorio. E non da oggi, ma da ottant’anni”.

La promozione diretta in Serie A2, infatti, è arrivata proprio nell’anno in cui la società festeggia l’80esimo anniversario della fondazione. L’Unione Sportiva “Alfonso Casati” è una polisportiva nata nel 1946 e oggi attiva nei settori dell’atletica, calcio, ginnastica artistica, ritmica e acrobatica, pallacanestro, volley, parkour e fitness.

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Il team biancoverde di ginnastica artistica ha centrato la promozione al termine del campionato di Serie B in cui ha ottenuto il terzo posto nella prima prova a Modena, seguito dalla vittoria nella seconda gara a Biella e dal quarto posto a Terni, nella ultima prova che ha garantito alla “Casati Arcore” l’accesso diretto alla Serie A2.

In pedana sono scesi Oscar Giacomuzzo, Isacco Miotti, Paolo Mollichelli, Gabriele Penati, Daniele Perego, Federico Trionfo Fineo e Alessio Villa guidati dai tecnici Valentina Boi e Matteo Morandi, bronzo agli anelli alle Olimpiadi di Londra 2012.

Agli atleti, ai tecnici e al Presidente della società, Daniele Brambilla, Federico Romani ha consegnato la medaglia di bronzo ufficiale del Consiglio regionale della Provincia di Monza e Brianza.