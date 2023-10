Il Partito Democratico ha un nuovo segretario

Cambio ai vertici del Partito democratico Triuggio, il nuovo segretario è Paolo Sala. Succede a Lorenzo Sala alla guida del Partito per dieci anni.

Passaggio di testimone nel Partito democratico

"Chi mi conosce sa che cerco sempre di gestire le emozioni al meglio, però è stato più difficile di altre volte perché 10 anni sono tanti e il Partito Democratico Triuggio è per me una seconda famiglia - il commento dell'ex segretario Lorenzo Sala - Essere stato segretario di questo importante circolo è stato non solo un onore ma come ho avuto modo di dire una palestra di vita. Ho sentito addosso a me tutta la storia che ha attraversato il partito a Triuggio e spero di averla saputa rispettare portandola in tempi nuovi. Sono stati anni intensi e pieni di grandi soddisfazioni a partire dalle grandi vittorie di Pietro Cicardi alle elezioni comunali grazie alla lista Progetto Triuggio, l'aver contribuito a portare nelle scelte amministrative i temi e le sensibilità a noi piu vicine, il grande successo della Festa Unità Triuggio degli ultimi anni che continua a radunare intorno ai valori di solidarietà e umanità una comunità straordinaria di uomini e donne e poi il semplice ma importante affetto di tante persone che in questi anni mi hanno accompagnato. Tra loro Paolo Sala a cui l'assemblea del nostro circolo ha deciso di passare il testimone e a cui va il mio più sincero e grande in bocca al lupo".

L'ex segretario candidato alla segreteria provinciale

"Ho accettato con la candidatura alla segreteria provinciale del Partito Democratico Monza Brianza una nuova sfida ma continuerò a lavorare per il mio circolo e per costruire con la lista civica Progetto Triuggio il percorso che ci porterà alle elezioni comunali del prossimo anno. Con calma, serenità, razionalità e sempre in contatto con le persone. La politica sa essere emozione se vissuta con genuinità e passione perché è al fondo essa stessa vita. Nel nome del Noi e mai dell'io. In bocca al lupo a tutti noi".

Il neo segretario

"Mi impegnerò per questo, che sia un luogo, una comunità dove ciascuno possa trovare ed esprimere la propria dimensione valoriale ma soprattutto sociale della cura della Polis - commenta il neo segretario Paolo Sala - Fuori dal Partito Democratico non ci sono oggi valide alternative per costruire una solida alternativa per il governo dell’Italia. Ogni legge, iniziativa politica, scelta e atto amministrativo deve perseguire il bene comune non come somma di diversi beni individuali da soddisfare e che non hanno relazioni con gli altri, ma come un prodotto di bisogni a cui dare risposta. Nel bene comune, non ci può essere uno bisogno pari a zero, altrimenti saremmo tutti a zero".

La lista Progetto Triuggio in maggioranza

"E’ la stessa dimensione che abbiamo vissuto e dovremo vivere a livello locale - prosegue Paolo Sala - La lista “Progetto Triuggio” è stata capace ormai da quasi 15 anni di saper unire le forze politiche e civiche del nostro territorio, persone accomunate da un sentire comune dell’Amministrazione. In questi 9 anni, grazie alla capacità di Pietro e di quanti coloro si sono spese in prima persona nelle cariche istituzionali, il nostro paese ha impreso una svolta importante su tante questioni locali ma anche di interpretazione politica dell’amministrare il locale pensando ai temi e questioni nazionali. Non è vero a tal proposito che si è tutti uguali e che stare nel centrodestra e nel centrosinistra sia la stessa cosa. Abbiamo dimostrato di essere amministratori capaci, con lo sguardo rivolto al futuro".

