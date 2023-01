Il Pd di Varedo si rinnova, due giovani alla guida del circolo. Silvia Angeletti, 28 anni, è la nuova segretaria, il suo vice è Simone Ragusa, 23 anni. Restano in carica fino al Congresso

Due giovani alla guida del Pd di Varedo

Due giovani alla guida del circolo del Partito democratico di Varedo: Silvia Angeletti, 28 anni, è la nuova segretaria, al suo fianco il vicesegretario Simone Ragusa, 23 anni, che è anche consigliere comunale. In seguito alle dimissioni di Stefano Zini, presentate nel mese di novembre, il circolo locale ha dovuto procedere con le nuove elezioni. All’unanimità il direttivo e gli iscritti hanno scelto i due giovani esponenti del partito che avranno il compito di traghettare il circolo fino al prossimo Congresso.

Le dimissioni di Zini

Le dimissioni di Zini sono state dettate da motivi personali e politici. Riguardo questo ultimo aspetto, ha inciso sulla sua scelta la volontà di dare al circolo una svolta concreta. Rinnovamento che secondo l’ex segretario deve partire dalle nuove generazioni e dal rafforzamento del ruolo delle donne nel partito. Quindi ha ringraziato tutti gli iscritti, simpatizzanti e cittadini che gli hanno permesso di fare questa esperienza e che in questi anni hanno riposto fiducia nella sua persona.

Transizione verso il Congresso

L’auspicio di Zini è stato condiviso: ecco allora la scelta di Angeletti, impegnata attivamente nel Pd da quattro anni e da cinque nei Giovani democratici. Da un anno è entrata nel direttivo del circolo locale e ora è diventata segretaria reggente. "Ringraziamo il circolo della fiducia e il segretario Stefano Zini per il lavoro di questi anni - è stato il primo commento di Angeletti e Ragusa - il nostro obiettivo è guidare una transizione che si chiuda in tempi brevi e con l’obiettivo di rafforzare il modo in cui il Partito democratico di Varedo sta sul territorio, incontra le persone, elabora idee utili per Varedo".