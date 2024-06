Il presidente della Regione a sostegno della candidatura di Scandizzo

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a pranzo a Triuggio per sostenere la candidatura di Fabio Scandizzo, candidato sindaco di "Tradizione e Futuro", coalizione di centrodestra che raggruppa Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la civica "Siamo Triuggio".

Il presidente della Regione sostiene Scandizzo

Diversi politici, imprenditori, artigiani e commercianti del territorio hanno partecipato al pranzo organizzato all'antico ristorante Fossati di Canonica dove era atteso l'arrivo del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che non ha fatto mancare il suo sostegno al candidato sindaco di Triuggio, Fabio Scandizzo, alla guida della coalizione di centrodestra. Ad accogliere e intrattenere i numerosi ospiti presenti alla conviviale Serenella Corbetta, ex assessore a Triuggio, oggi esponente della Giunta di Arcore. Tra gli ospiti i consiglieri regionali Fabrizio Figini e Alessandro Corbetta, l'onorevole Massimiliano Romeo, i sindaci di Arcore, Maurizio Bono, di Carate Brianza, Luca Veggian, nonché coordinatore provinciale di Forza Italia, e di Seveso, Alessia Borroni, il presidente del Parco Valle Lambro, Marco Ciceri, il segretario provinciale della Lega, Andrea Villa.

A pranzo con Fontana

"E' sempre un piacere essere presente quando si presenta una lista di centrodestra e quando si lotta per una tradizione di buon governo che soltanto il centrodestra sa portare a termine - l'intervento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - Perché quello che io dico sempre è una cosa sola: noi del centrodestra facciamo, parliamo poco ma operiamo, realizziamo tutti i progetti che abbiamo in campo, sappiamo andare a trovare i soldi presso le varie istituzioni che li mettono a disposizione e presentiamo dei progetti per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Gli altri sono solo capaci di attaccare, offendere, insultare, dire che non va bene niente ma concretamente non sanno presentare nulla di fattivo. Tra una parte che fa e una parte che parla, in Brianza bisogna scegliere per il fare. Qui abbiamo bisogno di gente che sappia fare e che sappia fare bene. Io credo che il nostro candidato sindaco e la nostra lista sia fatta da persone tutte quante preparate, capaci e soprattutto con la voglia di dare le risposte che i nostri cittadini si meritano. Il vero rischio che corriamo è che la gente non vada a votare. Convinciamo la gente ad andare a votare, per il centrodestra, per Scandizzo e per il buon governo e per la possibilità di cambiare completamente questo bellissimo Comune".

