Il progetto di rifacimento di piazza Pertini verrà rivisto come vuole Sperti?

Dopo la tregua dell’Epifania siglata tra il sindaco di Arcore Maurizio Bono e il consigliere di "Viviamo Arcore" Daniela Sperti ora è tempo di passare dai proclami ai fatti per l’Esecutivo.

"Abbiamo voltato pagina" si sente ripetere sia dai corridoi di Largo Vela ma sarà vero? Tutto o gran parte dipenderà dal progetto di riqualificazione di piazza Pertini (ma non solo, di carne al fuoco ce n’è molta: dal progetto Hangar alla destinazione futura del San Giuseppe senza dimentirare la variante al Pgt in corso...) sul quale sono entrati in rotta di collisione i desiderata dell’Esecutivo con quelli di Sperti.

Quest’ultima, ricordiamo, meno di un mese fa, durante il Consiglio comunale pre-natalizio aveva lanciato dure accuse all’Esecutivo reo di voler spendere quasi un milione di euro per riqualificare la piazza del mercato.

Cosa aveva detto Sperti?

"Ritengo un insulto alla povertà lo spreco di danaro pubblico - aveva tuonato Sperti in aula - Il 30% dei contribuenti arcoresi vive con meno di 1.000 euro al mese e un altro 30% deve farsi bastare circa 1.500 euro al mese. Non certo cifre da capogiro e che ben fanno comprendere il malcontento di molti cittadini nella decisione di destinare un milione di euro per riqualificare piazza Pertini. E' difficile riporre la fiducia quando l'elemento centrale su cui si fondano le decisioni di questa amministrazione è l'egocentrismo individuale. E' difficile riporre la fiducia quando il sindaco della tua stessa lista ti offende pubblicamente, accecato dal pregiudizio senza voler prima vedere le ragioni della tua scelta".

Previsto un vertice di maggioranza

Ora il progetto potrebbe essere stato sviscerato in tutti i particolari probabilmente ieri sera, martedì, durante una riunione di maggioranza alla quale prenderanno parte sicuramente il sindaco Bono, i progettisti, i consiglieri e anche gli assessori. Tra questi ci saranno anche Sperti (probabilmente accompagnata dal suo consigliere Antonio Nava) e l’assessore Nicolò Malacrida. Quest’ultimo, che ha la delega alla Rivitalizzazione dell’attività mercatale con contestuale riqualificazione di piazza Pertini, ci aveva messo l’idea e soprattutto la faccia sul progetto. Il diretto interessato non si è voluto sbilanciare sulle decisione che verranno prese.

"Al momento preferisco non dire nulla, parlerò dopo la riunione", ha tagliato corto Malacrida lasciando presagire poca voglia di accettare una corposa retromarcia sul punto. Insomma ci vorrà un grosso lavoro di mediazione.

Se e come verrà ridimensionato il progetto? Palla in tribuna?

Ora bisognerà capire se e come verrà ridimensionato il progetto di riqualificazione della piazza e, soprattutto, di quanto verrà abbassata la cifra messa a bilancio? Un conto è sfrondare qualche migliaio di euro di qua e di là, un conto è ridurre drasticamente l’esborso almeno del 50% come sembra aver fatto intendere Sperti.

Dunque un’altra bella matassa da sbrogliare per il primo cittadino il quale è consapevole che se accontenterà in toto i desiderata della direttrice amministrativa di un importante gruppo ospedaliero meneghino, rischia di aprire un altro fronte di scontro. Questa volta con il suo assessore. Sempre che non si scelga di mandare la palla in tribuna per utilizzare un termine calcistico: rimandare la discussione e l’inizio dei lavori di riqualificazione per prendere tempo, evitare scontri e far decantare le polemiche. Magari affidando ad un esperto lo studio della nuova piazza...