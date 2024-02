Il sindaco annuncia l'addio alla politica: "Non mi ricandiderò alle elezioni"

Lo aveva detto anche cinque anni fa, salvo poi fare marcia indietro. Questa volta, invece, la decisione pare essere definitiva. Kristiina Loukianen, sindaco di Ronco Briantino, non si ricandiderà alle prossime elezioni, rinunciando quindi alla possibilità di un terzo mandato consecutivo.

La scelta era stata comunicata al gruppo "Vivere Ronco" già diverso tempo fa, ora però è diventata pressoché ufficiale e, di fatto, pubblica:

"Dopo vent’anni trascorsi in Amministrazione, prima come assessore e poi come sindaco, è arrivato il momento di fare un passo indietro, motivo per cui ho ufficialmente comunicato la mia intenzione di non candidarmi in vista dell’imminente tornata elettorale"