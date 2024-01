Elezioni: Gianluca Piazza è il candidato sindaco di "Bernareggio per tutti"

Elezioni a Bernareggio: la lista "Bernareggio per tutti" gioca d'anticipo e con una mossa a sorpresa annuncia il proprio candidato sindaco, che sarà Gianluca Piazza, attuale presidente del Consiglio comunale.

Il candidato sindaco di "Bernareggio per tutti"

Il gruppo di maggioranza che negli ultimi 10 anni ha governato il paese con il sindaco Andrea Esposito e la sua Giunta si prepara all'appuntamento con le urne della prossima primavera e lancia il proprio candidato sindaco. Con radici profonde nella comunità bernareggese e una lunga storia di impegno sociale, Gianluca Piazza raccoglie il testimone di Esposito con entusiasmo e con il desiderio di proseguire il lavoro con impegno e con una buona dose di rinnovamento e novità.

Chi è Gianluca Piazza

Gianluca Piazza, 50 anni, è marito di Elena e papà di Alessandro, giovanissimo bernareggese della cosiddetta gen Z. Cresciuto a Bernareggio, dopo gli studi, Piazza decide di lavorare in paese e di contribuire allo sviluppo della sua comunità impegnandosi nella Pro Loco Bernareggio, prima come vicepresidente e poi come presidente. Titolare di una nota agenzia di comunicazione di Bernareggio da 15 anni, Piazza ha conosciuto da vicino sfide e opportunità che ogni imprenditore affronta quotidianamente nel territorio brianzolo. Entrato in Consiglio Comunale nel 2019, dal 2022 ha anche ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale.

“Ringrazio tutti gli amici e colleghi di "Bernareggio per Tutti per la fiducia accordatami - commenta Gianluca Piazza -Con questa nuova sfida mi impegno a raccogliere il testimone di Andrea garantendo la continuità rispetto al buon lavoro realizzato ma portando anche una ventata di novità. Vorrei vedere Bernareggio diventare un luogo sempre più vibrante, accogliente, unito e integrato. Sono convinto sia fondamentale rafforzare i legami con altre realtà che potrebbero condividere con noi una visione e un percorso. Con questa volontà, mi faccio portavoce del mio gruppo per aprire ad una fase di dialogo e confronto sui temi e sulle priorità per Bernareggio e la sua comunità.”

Continuità e rinnovamento

Il gruppo di "Bernareggio per tutti" è il primo ad annunciare ufficialmente il proprio candidato sindaco: