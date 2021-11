Il sindaco Bono presenta ufficialmente la squadra di Giunta

Si alza il sipario sull'Esecutivo di centrodestra guidato dal primo cittadino di Arcore Maurizio Bono.

Il sindaco, proprio in questi minuti (giovedì 4 novembre 2021) sta presentando, negli uffici di Largo Vela, la squadra degli assessori che lo coadiuveranno nei cinque anni di mandato.

Confermate tutte le indiscrezioni riportate martedì sul Giornale di Vimercate.

Il ruolo di vicesindaco è stato affidato al leader di Fratelli d'Italia Pino Tozzi, che si occuperà anche di Sicurezza, Protezione Civile e Trasporti.

Lorenzo Belotti è stato nominato assessore a Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica, mentre la leghista Evy De Marco si occuperà di Cultura e Pubblica Istruzione, mentre Nicolò Malacrida avrà la delega al Commercio.

Infine la forzista Serenella Corbetta si occuperà di Bilancio.

Il primo cittadino, invece, manterrà per il momento la delega ai Servizi Sociali.

Infine tre deleghe per altrettanti consiglieri comunali: Michele Bertani avrà le Politiche Ecologiche, Tommaso Confalonieri le Politiche Giovanili e Sport (incarico proposto in precedenza al consigliere di minoranza Federico Bove, che però ha rifiutato), Marcello Renzella sarà invece incaricato di seguire Eventi e Manifestazioni.

Il primo Consiglio comunale è previsto per domani sera, venerdì, alle 20.30 nella sala consigliare di via Gorizia.

A seguito dell'entrata in Giunta dei consiglieri comunali Tozzi, De Marco e Malacrida, la nuova composizione del Consiglio comunale è la seguente.

Per la maggioranza: Fabio Varrecchia, Marcello Renzella, Lucia Corsaro, Giovanni Timpano, Laura Besana, Pierluigi Perego, Valeria Di Tullio, Tommaso Confalonieri, Michele Bertani e Michela Meleleo.

Per l’opposizione: Paola Palma, Luca Monguzzi, Elisa Caiello, Michele Calloni, Federico Bove e Cheick Tidiane Gaye.

Soddisfatto delle nomine anche il consigliere regionale Federico Romani (Fratelli d'Italia):

"Faccio i miei complimenti a Maurizio Bono per la formazione della Giunta. Nomi di spessore e di grande competenza che sicuramente sapranno amministrare il Comune nel miglior modo possibile. Come ho già avuto modo di dire durante la campagna elettorale, con l’Amministrazione di centrodestra si apre una fase di collaborazione con Regione Lombardia, un raccordo essenziale che é sempre stato disatteso dalla precedente Giunta di centrosinistra. Con la formazione della nuova Giunta inizia una nuova epoca per Arcore, una nuova rinascita per la Bella Addormentata"