Il sindaco di Triuggio ufficializza la ricandidatura

Il sindaco di Triuggio, Pietro Giovanni Cicardi, ha ufficializzato la ricandidatura in vista delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo giugno 8 e 9 giugno. La presentazione si è svolta questa mattina (giovedì 14 marzo 2024) in via Jacini, a Tregasio.

La ricandidatura del primo cittadino uscente era attesa proprio in queste settimane: Cicardi è pronto per il terzo mandato, un'opportunità nata dopo l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto che ha annullato il limite di mandato per i sindaci dei Comuni più piccoli e ha fatto salire a tre il limite dei mandati per gli Enti da 5 a 15mila abitanti in cui rientra Triuggio, che ha quasi 9mila abitanti.

"Mi ricandido perché per il mio gruppo c'è stata questa opportunità del decreto legge di gennaio - ha sottolineato Cicardi - Una scelta non così scontata ma dettata dal confronto e dalle riflessioni con il mio gruppo, con i rappresentanti della Giunta e della lista, che mi hanno chiesto la disponibilità ad andare avanti oltre i dieci anni di Amministrazione. Una scelta, quindi, non obbligata ma vista in prospettiva per i prossimi cinque anni".

Il sindaco uscente ha ufficializzato la ricandidatura in via Jacini, lungo la pista ciclopedonale di recente realizzazione: "Un luogo di eccellenza per il nostro territorio, vicino a villa Jacini e a villa Sacro Cuore, quest'ultima chiusa da ottobre del 2022 per la quale auspichiamo una soluzione positiva. Sono qui proprio sulla ciclopedonale, un gesto che vuole essere iconico-simbolico, perché al di là della fase iniziale di quest'opera che ha creato un po' di sbigottimento, adesso è molto apprezzata, anche da chi viene da fuori, e utilizzata da ciclisti e pedoni a qualsiasi ora del giorno. Un nuovo approccio nei confronti della mobilità".

"La motivazione è politica e sociale - ha spiegato Cicardi - In questi dieci anni abbiamo lavorato molto e con grande impegno, siamo convinti di aver dato al paese una chance di miglioramento per poter andare oltre e garantire una migliore qualità di vita al nostro territorio. Non a caso ho scelto come slogan della campagna elettorale "Sindaco per passione", sono qui perché mi piace farlo: una passione che oltre che politica è civica e sociale, che arriva da lontano e non si è spenta negli anni. Insieme al mio gruppo stiamo analizzando tutta una serie di prospettive per stendere un programma basato sulle aspettative dei cittadini".

La lista "Progetto Triuggio"

"La lista Progetto Triuggio è nata 15 anni fa e i risultati ci stanno dando ragione - ha sottolineato Cicardi - Ha una grande apertura dal punto di vista politico e sociale ed è composta da una parte storica e da una parte tutta nuova. Positivo il fatto che si siano avvicinati diversi giovani, che solitamente è difficile coinvolgere nella politica, invece stanno lavorando con piacere. L'obiettivo principale del nostro programma elettorale è quello di continuare a migliorare la vita dei nostri cittadini facendo uno sforzo per restituire spazi per la socialità e per la collettività, allo scopo di tenere vivo il contesto sociale. Grazie al Pnrr abbiamo ottenuto un finanziamento per il rifacimento della mensa alla scuola primaria Falcone di Tregasio e un altro importante finanziamento per la digitalizzazione dei servizi per garantire ancora maggiore vicinanza ai cittadini: è l'obiettivo che perseguiamo con continuità. Per questo siamo pronti a incontrare i cittadini durante la campagna elettorale per raccogliere ulteriori stimoli dal territorio, anche le lamentele ci aiutano a migliorare".

Gli avversari di centrodestra?

"Rispetto alle precedenti elezioni amministrative, lo scenario politico nazionale è cambiato - ha sottolineato Cicardi - E' difficile valutare se avrà una ripercussione a livello locale. Allo stato attuale non risultano altri candidati, ciò rende più difficile esprimere una valutazione. L'aspettativa è quella di riconfermare il risultato precedente. Per quanto riguarda l'astensionismo, purtroppo esiste una fascia di persone disinteressate alla politica, sicuramente in modo meno marcato rispetto alla politica nazionale. Il nostro obiettivo sarà quello di andare a scovare chi è più distaccato, perché la qualità del vivere di una comunità dipende anche dal fatto che ci sia meno gente marginalizzata. Anche 5 anni fa si votava insieme alle Europee e la riposta della cittadinanza è stata molto differenziata valorizzandoci a livello locale. Confidiamo che questa condizione possa ripetersi ancora".

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 19 marzo 2024.