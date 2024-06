Il sindaco Gargiulo in Forza Italia, il capogruppo resta all'opposizione

Il consigliere comunale Samuel Costanza, capogruppo di Forza Italia a Desio, non entrerà in maggioranza dopo l'ingresso tra gli Azzurri del sindaco Simone Gargiulo.

Il sindaco in Forza Italia, il capogruppo resta all'opposizione

Ha spiegato in una nota ufficiale diramata ieri, giovedì:

"Ho mio malgrado preso atto delle vicende in corso, non dimentico di essere un consigliere comunale eletto da tanti cittadini di Desio che mi hanno dato fiducia anche personale, a loro devo risposte e motivazioni delle mie scelte politiche. Oggi nessuno, nonostante alcuni incontri cortesi ma privi di contenuto politico, ha ritenuto di rendere evidente a me e quindi ai miei elettori le novità che dovrebbero portarmi a condividere la scelta personale del sindaco".

"Ritengo inaccettabile il diktat"

In Consiglio comunale Costanza resterà dunque seduto all’opposizione:

"Quando sarò pienamente consapevole che l’operazione di ricompattamento del Centrodestra a Desio non è solo funzionale alle aspirazioni dell’attuale sindaco sarò il primo a congratularmene. Oggi ritengo inaccettabile un diktat che non tiene conto di una vicenda politica complessa come quella di Desio".

L'attacco del Pd: "C’è una evidente schizofrenia"

Nel Consiglio comunale di lunedì, in cui il consigliere Costanza era assente, era stato Roberto Corti (Pd) a sollecitare il presidente Fabio Arosio a intervenire e chiedere una formale comunicazione al capogruppo rispetto alla sua decisione. "Fino a prova contraria vi è un gruppo consiliare regolarmente costituito, quello di cui fa parte il consigliere Costanza, se il sindaco dice “Sono io Forza Italia”, c’è una evidente schizofrenia. E’ una situazione che va dipanata, pena il continuo degrado delle istituzioni". Samuel Costanza ieri, giovedì, ha sciolto le riserve e posto davanti a tutto i suoi elettori, quelli che votandolo come espressione di Forza Italia alle Amministrative del 2021 lo hanno premiato con 468 voti, facendolo risultare il più votato dei candidati consiglieri.

Le ragioni della scelta di Costanza

Se oggi il sindaco ha deciso di aderire a Forza Italia, "a mio parere - chiarisce Costanza - dovrebbe essere una scelta supportata da un percorso politico fatto, necessariamente, anche da impegni e condivisione del programma elettorale locale di Forza Italia e non solo dei principi generali già garantiti dalla nostra Costituzione". Poi ha precisato: "Pertanto, nessuna preclusione o decisione preconcetta ma ad oggi, in tutta coscienza, non sono in grado di esprimere nessun giudizio salvo il rammarico di non essere stato coinvolto nel lungo percorso che ha portato il sindaco ad aderire a Forza Italia. Forza Italia Desio che ancora oggi siede tra i banchi dell’opposizione per scelta dello stesso primo cittadino che ancora non ritiene di doversi confrontare con il mio elettorato ritenendo sufficienti gli accordi politici sovracomunali".

"Auspico che Forza Italia sia ancora il grande partito nel quale mi onoro di militare"

E facendo riferimento al partito che rappresenta in Consiglio: "Credo e auspico che Forza Italia sia ancora il grande partito nel quale mi onoro di militare e spero di continuare ancora per tanto tempo ma non senza il dovuto rispetto ai miei elettori e alla storia del partito a Desio e non mancherò di cercare le necessarie risposte a tutti i livelli".