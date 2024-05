Gargiulo spiega l'ingresso in Forza Italia: "Sono un sindaco civico, ma è ora di ricompattare il Centrodestra"

Dalla Lista Civica Per Desio che ha fondato, scelta che ha sempre sostenuto prendendo le distanze dai partiti al clamoroso passaggio in Forza Italia, che in Consiglio comunale a Desio siede all'opposizione. Tra critiche, polemiche e attacchi che vanno avanti da giorni, e dopo aver ricevuto la tessera azzurra lunedì sera direttamente dal segretario nazionale, Antonio Tajani, Simone Gargiulo, spiega così la sua scelta: "Sono un sindaco civico, ma è ora di ricompattare il Centrodestra e ho detto sì a Forza Italia""

Gargiulo in Forza Italia, la proposta del coordinatore provinciale

Ricordando che il percorso è partito da una battuta di un collega sindaco, Luca Veggian, primo cittadino a Carate Brianza e ora anche coordinatore provinciale di Forza Italia, "che stimo e che reputo persona seria e capace", Simone Gargiulo dopo l'ingresso in Forza Italia afferma:

"Ci sono momenti nella vita in cui si presentano delle occasioni, in cui la vita stessa, vuoi per delle casualità, vuoi per tutto quello che tu hai fatto e stai facendo (e di cui magari nemmeno ti rendi conto facendolo) ti mette davanti il dover fare una scelta. L’idea che mi è stata prospettata, promossa e sostenuta dai vertici nazionali e regionali del partito, era quella di dare corso al mandato politico ricevuto dal provinciale, ossia di ricompattare il Centrodestra desiano che da anni, per mille motivi diversi, ha sempre rappresentato una sorta di “anomalia politica”. Le imprese difficili sono da sempre una forte attrattiva per me e questa lo è sicuramente, soprattutto per il fatto che arriva in un momento particolare e arriva direttamente da chi ha da sempre la mia stima personale e politica".

"E' il momento di allargare l'orizzonte"

Ricompattare il Centrodestra è la missione di cui il sindaco desiano si è sentito investito. "Chi mi ha proposto questa sfida ha le idee molto chiare su cosa io possa dare e su cosa Desio possa dare - dice - Io sono un sindaco “civico” e la mia impronta amministrativa il mio agire dedicato alla Città non cambierà mai". Per Gargiulo "è il momento però per allargare l’orizzonte, per gettare il cuore oltre l’ostacolo e di potersi anche confrontare e perché no sfidare con argomenti e tematiche più ampie e politicamente importanti. Questo non significa che cambierà il mio modo di essere il mio modo di interpretare il ruolo di sindaco che è un ruolo che ho e abbiamo condiviso con la mia Lista Civica con tutti i gruppi che mi hanno sostenuto e che ora avranno solo un gruppo e un alleato in più con cui condividere il percorso".

"La mia formazione civica dovrà dare il valore aggiunto"

La formazione “civica” per il sindaco ,che ha scelto di approdare in Forza Italia "dovrà essere quella che darà il valore aggiunto a tutto questo nuovo movimento. Non posso nascondere, non voglio sembrare esagerato, il dramma interiore di un momento che mi vedrà staccarmi dalla mia 'famiglia'. Questo è stato e sarà sempre probabilmente il pezzo più difficile, ma d’altro canto, sono convinto che la forza che ci ha sospinto sempre, che è la forza del gruppo, è la stessa che, seppure in una nuova veste, saprà dare una nuova linfa al nostro agire politico / amministrativo".

La Lista Civica prende le distanze

La Lista Civica Per Desio, di cui il sindaco Simone Gargiulo è stato fino a oggi espressione, prima della separazione con il passaggio a Forza Italia, ha affidato a una nota il commento in merito al terremoto politico desiano: "Ringraziano Simone Gargiulo per l’impegno profuso in questi anni di cammino comune. La Lista Civica Per Desio auspica che il nuovo percorso intrapreso dal sindaco non sia soltanto fonte di clamori mediatici, ma consenta allo stesso di continuare a garantire

l’equilibrio unificante nella coalizione di maggioranza. Le scelte del tutto personali del sindaco non implicheranno alcuna modifica nella linea politica della Lista Civica Per Desio che, unitamente ai propri consiglieri (Vittorio Migliavada, Luca Rampi e Simone Parravicini) e all’assessore (Andrea Civiero), continuerà compatta a rispettare il mandato conferitole dai propri elettori".