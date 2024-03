Il sindaco Pietro Cicardi si ricandida per il terzo mandato

Il sindaco di Triuggio, Pietro Cicardi, ha deciso di ricandidarsi per il terzo mandato. La presentazione ufficiale è in programma domani mattina (giovedì 14 marzo 2024) , alle 11.30, in via Jacini.

Cicardi punta al terzo mandato

La notizia era già nell'aria, si attendeva solo l'ufficialità. Il sindaco Pietro Cicardi ha sciolto le riserve e ha comunicato la volontà di ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 alla guida della lista di centrosinistra "Progetto Triuggio", al governo del paese da dieci anni. Una novità nel panorama politico, quella del terzo mandato, resa possibile dopo l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto che ha annullato il limite di mandato per i sindaci dei Comuni più piccoli e ha fatto salire a tre il limite dei mandati per gli Enti da 5 a 15mila abitanti in cui rientra Triuggio, che ha quasi 9mila abitanti.

La presentazione ufficiale

La presentazione ufficiale è in programma domani mattina, in via Jacini, dove Pietro Cicardi farà una video intervista. Bocche cucite, invece tra gli avversari di centrodestra che non si sono ancora esposti sulla candidatura e l'eventuale coalizione. L'opposizione è rappresentata in Consiglio comunale dalla lista "Tradizione e Futuro" e da un consigliere comunale indipendente.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 19 marzo 2024.