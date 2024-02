Il sindaco si ricandida e tenta il bis

«Ho messo a disposizione la mia candidatura». L’attuale sindaco in carica a Sovico, Barbara Magni, è a caccia del secondo mandato alla guida della coalizione «Centrodestra Sovico», che rappresenta i principali partiti di centrodestra: la Lega (espressione del sindaco), Fratelli d’Italia, Forza Italia e la lista civica «Popolari per Sovico». La decisione verrà ufficializzata a breve.

Magni si ricandida

Lo scopo di Magni è proseguire per altri cinque anni l’attività amministrativa e completare programmi e obiettivi. La vittoria di cinque anni fa, lo ricordiamo, segnò una svolta nel panorama politico locale, dopo dieci anni di governo di «Uniti per Sovico», espressione del centrosinistra.

Magni, 54 anni, di professione avvocato, si presentò come figura nuova, spinta dal desiderio di contribuire al cambiamento «per far tornare Sovico a essere rappresentata dalla maggioranza storica e naturale del centrodestra». Oggi può vantare un’esperienza amministrativa maturata in cinque anni tutt’altro che facili: prima la pandemia causata dal Covid, poi le guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica.

Centrosinistra e 5 Stelle

Dal fronte opposto continuano i confronti ma non è ancora trapelato nulla. Sicuramente il centrosinistra, rappresentato in Consiglio comunale dalla lista «Uniti per Sovico», farà in modo di riconquistare lo scranno perso cinque anni fa. Sembra probabile anche la presentazione di una lista da parte del Movimento 5 Stelle che attualmente si trova all’opposizione.

Quello del maggio 2019 era stato uno spoglio flash, sull’onda del risultato delle europee che ha fruttato alla Lega un clamoroso 46% dei voti e ha sospinto il centrodestra alla riconquista di Sovico con il 53,1% dei consensi. Il principale avversario della «corazzata» moderata, il vicesindaco uscente Franco Galli, si era fermato al 36,8%. Storico anche il risultato della terza lista, il Movimento 5 Stelle, che con Stefania Greco, aveva raccolto un 10% sufficiente, vista la presenza di una lista in meno, ad avere il diritto di tribuna.