Il sindaco sogna i fondi del Pnrr per riqualificare il Parco di Villa Borromeo

L’Esecutivo di centrodestra partecipa ad un bando nazionale per la riqualificazione delle aree verdi: chiesti 2 milioni di euro

Uno studio di fattibilità da quasi due milioni di euro per rimettere completamente a nuovo il bellissimo parco di Villa Borromeo.

C’è anche Arcore tra i comuni candidati al bando ministeriale del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che mette a disposizione un finanziamento pari a 190 milioni di euro.

Un parco tutto nuovo, riqualificato e più accogliente.

E’ questa l’ambizioso progetto messo nero su bianco dall’Amministrazione comunale di centrodestra guidata da Maurizio Bono che nei giorni scorsi ha inviato tutta la documentazione per partecipare al bando nazionale.

Oltre 2 milioni di euro. E’ questa la cifra che l’Esecutivo tenterà di portare a casa per mettere in atto un intervento radicale che riguarderà l’intero parco di Villa Borromeo.

Uno studio di fattibilità da 2 milioni di euro

Un cambiamento epocale che, potrebbe cambiare in modo strutturale l’architettura e l’accessibilità del parco storico arcorese e che vedrebbe l’arrivo di circa 2 milioni di euro.

Il condizionale, dicevamo, è d’obbligo perché la fattibilità del progetto è appeso al risultato del bando nazionale legato al Pnrr a cui il Comune di Arcore sta partecipando.

Particolare attenzione alle persone con disabilità

"All’interno del progetto c’è anche l’indicazione del rifacimento dei percorsi pedonali, opere per l’accessibilità alle persone con disabilità, dei muri perimetrali e il restauro del canalone sia dal punto di vista idraulico sia strutturale - ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Belotti - Non potevano mancare interventi sull’illuminazione del parco e il potenziamento del sistema wifi, l’automazione degli ingressi e un sistema di videosorveglianza".

