Il testa a testa premia Maurizio Bono: è lui il nuovo sindaco di Arcore

Ballottaggio

Il candidato del centrodestra ha superato di circa 100 voti Paola Palma.

Niente "remuntada"

Operazione "remuntada" fallita per il centrosinistra. Paola Palma non è infatti riuscita a ricucire il gap che la separava da Maurizio Bono dopo la prima tornata elettorale. A nulla è servito l'apparentamento con la lista civica "Immaginarcore" di Luca Monguzzi, a spuntarla è stato il candidato del centrodestra. Avvocato, Maurizio Bono è alla prima esperienza in ambito amministrativo. Si interrompe quindi il gioverno del centrosinistra, che guidava Arcore da diversi anni. Pochi minuti fa a Bono è arrivata la telefonata di congratulazioni della sconfitta Palma.

Il commento di Fabrizio Sala

"Dopo l'ottimo risultato di Forza Italia al primo turno, in Brianza come Centrodestra vinciamo in tre ballottaggi su quattro. La Brianza si conferma un baluardo del Centrodestra grazie ai nostri bravi amministratori e a un'alleanza che continua nel tempo".