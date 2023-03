Il varedese Fabrizio Figini nominato capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale

Il vicesindaco di Varedo, Fabrizio Figini è stato nominato capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale.

"Un onore per me "

"Forza Italia sarà rappresentata da un gruppo di persone capaci e concrete, che già hanno bene amministrato nei rispettivi comuni. È un onore per me poter essere il loro capogruppo in Consiglio Regionale, ringrazio il nostro Presidente Silvio Berlusconi, la Coordinatrice regionale Licia Ronzulli e i colleghi del gruppo che mi hanno indicato all’unanimità. Non deluderò la loro fiducia” - ha dichiarato Figini.

Il neo capogruppo ha poi aggiunto:

“Ci aspettano cinque anni di governo intensi, che sicuramente daranno grandi risultati. Auguro buon lavoro al Presidente Attilio Fontana e alla sua Giunta che è composta da persone di grande valore” ha concluso Figini.

Ieri presentati i nomi degli assessori regionali

Proprio ieri, lo ricordiamo, sono stati resi noti i nomi della nuova Giunta che guiderà la Lombardia:

Accanto a Fontana come vicepresidente è stato scelto Marco Alparone, in quota Fratelli d'Italia, che sarà anche assessore al Bilancio, mentre Romano La Russa è stato confermato come assessore alla Sicurezza. Rimane Guido Bertolaso, che dopo essere subentrato a Letizia Moratti è stato confermato come assessore al Welfare.

Riconfermati dalla scorsa giunta anche i leghisti Guido Guidesi, allo Sviluppo Economico, Massimo Sertori alla Montagna, e Claudia Maria Terzi alle Infrastrutture e Opere Pubbliche, mentre l'ex presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi è stato nominato Assessore all'Università, Ricerca e Innovazione.

I nuovi assessori

Chi sono quindi i nuovi assessori di Regione Lombardia? Di seguito l'elenco completo diviso in base ai partiti di appartenenza.

Per Fratelli d'Italia:

Marco Alparone al Bilancio e alla Finanza e Vicepresidente (Milano)

al Bilancio e alla Finanza e Vicepresidente (Milano) Romano La Russa alla Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile, (Milano)

alla Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile, (Milano) Barbara Mazzali al Turismo, Marketing Territoriale e Moda

al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Paolo Franco alla Casa, (Bergamo)

alla Casa, (Bergamo) Francesca Caruso alla Cultura (Varese)

alla Cultura (Varese) Alessandro Beduschi all'Agricoltura e Sovranità Alimentare (Mantova)

all'Agricoltura e Sovranità Alimentare (Mantova) Franco Lucente ai Trasporti e Mobilità Sostenibile. (Milano)

Per la Lega:

Claudia Maria Terzi , alle Infrastrutture e Opere Pubbliche (Bergamo)

, alle Infrastrutture e Opere Pubbliche (Bergamo) Guido Guidesi allo Sviluppo Economico, (Lodi)

allo Sviluppo Economico, (Lodi) Massimo Sertori alla Montagna, Enti Locali e Risorse, (Sondrio)

alla Montagna, Enti Locali e Risorse, (Sondrio) Alessandro Fermi all'Università, Ricerca e Innovazione, (Como)

all'Università, Ricerca e Innovazione, (Como) Elena Lucchini alla Famiglia e Solidarietà Sociale (Pavia)

Per Forza Italia:

Simona Tironi all’Istruzione (Brescia)

all’Istruzione (Brescia) Gianluca Comazzi al Territorio (Milano)

Per la lista Fontana, infine: