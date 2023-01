In aumento le richieste di aiuto alla Caritas: Pd incalza l'Amministrazione. Rinviata l'interrogazione del partito di opposizione: "Il tempo passa e i bisogni restano"

L'anno scorso 920 persone hanno chiesto aiuto alla Caritas di Desio, circa il 30 per cento in più rispetto al 2020. Il dato ha messo in allarme il Partito Democratico che in occasione della Commissione Servizi Sociali del 13 dicembre, ha chiesto, attraverso la consigliera Marta Sicurello, all’assessore ai Servizi Sociali, Fabio Sclapari, quale fosse la percezione del Comune e se ci si stava muovendo nella direzione di capire e affrontare il problema.

L'interrogazione urgente

"La nostra preoccupazione non ha però trovato ascolto e né in quell'occasione né nei giorni successivi ci è stata data una risposta, ma è stato suggerito di presentare un’interrogazione - spiega il Pd - L'interrogazione l’abbiamo presentata e anche urgente affinché venisse discussa nel Consiglio previsto per stasera (ieri, venerdì) vista l’importanza del tema, ma non l'hanno considerata tale quindi andrà in discussione – forse - nel Consiglio comunale del 19 gennaio, ma intanto il tempo passa e i bisogni restano".

Le domande del Pd

Il partito di opposizione pone alcune domande: "L'Amministrazione comunale cosa pensa di questi dati? Il numero delle richieste arrivate al comune è altrettanto preoccupante? E se è così, quali sono le risposte anche straordinarie che intende mettere in campo? Perché delle due l'una: o l'amministrazione Corti è stata così lungimirante da aver predisposto tutti i servizi e le risposte per rispondere ai bisogni che emergono o questa Amministrazione sta sottovalutando il fenomeno e quindi sta tardando a rispondere ai cittadini che hanno bisogno"