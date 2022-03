In commissione entra l'ex consigliere d'opposizione

pedemontana

Alberto Caspani, di Lista per Biassono, darà il proprio contribuito in merito alle opere compensative.

In commissione Pedemontana

L’ex consigliere di «Lista per Biassono» che era all’opposizione, Alberto Caspani, entra nella commissione consultiva per le opere compensative di Pedemontana. "Mi piacerebbe sia nominato presidente - spiega il vicesindaco Donato Cesana - Quale miglior rappresentante per pianificare e chiedere compensazioni adeguate? Dimostra e soprattutto smentisce qualsiasi dubbio sollevato in questi mesi soprattutto sui social della nostra "finzione" verso una svolta green, che punta al miglioramento sostanziale della vivibilità del paese. Sono sicuro che con la sua visione verso il futuro, l'ambiente e la cultura del territorio farà un ottimo lavoro. Dimostra anche la nostra apertura a visioni nuove e magari diverse, da accogliere positivamente e portare a frutto. Ci tengo, perché è una nuova frontiera che abbiamo cercato di trasmettere in termini di idee anche in campagna elettorale. Non ultima la proposta di un parco agricolo urbano, che proporremo nella commissione per la variante al Piano di governo del territorio".

Caspani precisa

"Si tratta di una commissione consultiva, non consiliare - ha precisato Caspani - Per tanto qualsiasi cittadino può dare il proprio contributo e ciò non significa identificarsi con la parte politica. Qualche giorno fa sono stato contattato dagli assessori Donato Cesana e Angelo De Biasio, che mi hanno chiesto se ero interessato a dare un contributo visto che in passato sono stato al centro delle battaglie contro la realizzazione di Pedemontana. La mia posizione resta contraria per l’impatto devastante che avrà l’autostrada sul territorio. Nel caso dovesse proprio arrivare, porteremo avanti le nostre idee per trasformare le compensazioni in risorse per il paese. L’idea è quella di sensibilizzare la cittadinanza lanciando messaggi forti, ad esempio sul sito istituzionale del Comune, mostrando l’entità e l’impatto che avrà l’autostrada e che cercheremo di limitare. Una battaglia che “Lista per Biassono” ha sempre portato avanti con meriti riconosciuti anche dalla Lega". Per la commissione "Biassono Civica" ha indicato il nome di Maurizio Cazzaniga.