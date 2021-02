In partenza lo sportello digitale del cittadino. Le pratiche si presentano da casa

E’ partito a Desio lo sportello digitale del cittadino – SpazioCOMUNE, uno spazio digitale accessibile tutti i giorni, senza limiti di orario, che favorisce una comunicazione immediata e certificata.

In partenza a Desio lo sportello digitale del Cittadino

Grazie a questo nuovo servizio è possibile compilare, nonché presentare online, le proprie istanze all’Amministrazione comunale e inviarle per via telematica agli uffici competenti. Per accedere al sistema, i cittadini e gli utenti possono utilizzare SPID (Servizio Pubblico di Identità Digitale), il PIN della propria Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e, a breve, anche la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per alcuni procedimenti si richiede anche l’uso della firma digitale o Firma Elettronica Avanzata (FEA) del cittadino.

“Il nuovo sistema integra e implementa i servizi online che si possono fruire nel nostro Comune e sostituisce, per le pratiche in questione, le consuete modalità di consegna dei documenti presso gli uffici. Ciò è possibile poiché il sistema rispetta quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale”, spiega il Sindaco Roberto Corti. Per facilitarne l’utilizzo, è disponibile un’assistenza telefonica chiamando lo 03623921 (Tasto 1) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30, che risponde ai quesiti e alle richieste di chiarimento, garantendo un supporto in tempo reale per la compilazione online dei moduli.

“E’ uno dei grandi successi ottenuti grazie al processo di digitalizzazione che ha coinvolto il nostro Comune – aggiunge il vicesindaco e Assessore ai Servizi Informativi ICT e-Government Jennifer Moro. Lo sportello al cittadino online consente di usufruire di oltre 250 procedimenti amministrativi, ovunque ci si trovi, 24 ore su 24”.

Qui il link allo sportello online SpazioCOMUNE

Il processo di digitalizzazione

Questo scenario si inserisce in un percorso più ampio del processo di digitalizzazione che ha coinvolto l’Ente in tutti questi anni: