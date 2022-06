In un video il sostegno del sindaco di Milano per Gianpiero Bocca

In un videomessaggio registrato a seguito di una lunga telefonata tra i due, Beppe Sala, sindaco di Milano, ha invitato i cittadini di Cesano Maderno a votare per Gianpiero Bocca.

Il sostegno del sindaco di Milano per Gianpiero Bocca

Sala ha evidenziato che la candidatura di Bocca, candidato sindaco della coalizione di Centrosinistra, "non è improvvisata", ma nasce dalla sua "competenza e capacità nella gestione della macchina amministrativa", frutto della sua esperienza di 25 anni di lavoro nella pubblica amministrazione degli enti locali.

Beppe Sala, che conosce bene Cesano avendo vissuto fino ai tempi degli studi universitari a Varedo, ha anche invitato tutti i cittadini ad esercitare il proprio diritto di voto, "espressione di democrazia e partecipazione".

Bocca: "Orgoglioso di questo sostegno"

“Sono particolarmente orgoglioso di questo sostegno che arriva da parte di un sindaco che credo sia tra i più amati e competenti d’Italia – dichiara Gianpiero Bocca – Oggi, anche una città come Cesano Maderno non può pensare di attivare le proprie politiche e garantire migliori servizi ai cittadini chiudendosi in se stessa. Deve diventare protagonista nel proprio territorio affinché temi quali mobilità e ambiente siano governati e non lasciati a decisioni calate dall’alto”.