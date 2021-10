Trezzi (Lega): "In via Vignoli obbligo di svolta a destra"

Seregno

La proposta è stata avanzata dal consigliere comunale dopo il grave incidente in corso Matteotti, con un 16enne in prognosi riservata.

Ai veicoli che provengono da via Vignoli a Seregno, vietare la svolta a sinistra e l’attraversamento di corso Matteotti. E' la proposta di Edoardo Trezzi, capogruppo della Lega, dopo il grave incidente di martedì 19 ottobre.

La proposta di Trezzi della Lega

Per auto e moto in via Vignoli divieto di svolta a sinistra e di attraversamento di corso Matteotti. E' la proposta avanzata al Comune da Edoardo Trezzi, capogruppo della Lega, dopo il grave incidente di martedì. Coinvolto uno studente 16enne, dopo lo scontro con una Mercedes Classe A che ha attraversato corso Matteotti e gli ha sbarrato la strada. Il consigliere, che considera quell’incrocio "maledetto e mai regolamentato", sottolinea i molteplici incidenti all'intersezione e propone all'Amministrazione di intervenire per aumentare la sicurezza della circolazione.

Aumentare la sicurezza in via Vignoli

Due le proposte formulate dal capogruppo del Carroccio locale: il divieto di svolta a sinistra (verso nord) e il divieto di attraversamento di corso Matteotti per procedere in direzione di via San Rocco. Trezzi suggerisce quindi di istituire allo "stop" di via Vignoli l’obbligo di svolta a destra in corso Matteotti (verso sud), in modo che gli automobilisti che si immettono nel flusso veicolare debbano prestare attenzione alla sola corsia di marcia in direzione centro.