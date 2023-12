Irene Zappalà entra nella segreteria regionale del Pd Lombardia

C’è anche Irene Zappalà di Nova Milanese tra i nomi della segreteria regionale del Partito democratico lombardo. Per Zappalà, classe 1990, una nuova sfida: l’ingresso nella squadra della segretaria regionale Silvia Roggiani con la delega agli enti locali. La nomina è arrivata nella serata di lunedì 27 novembre.

Una nuova sfida per Irene Zappalà

Irene Zappalà - novese, 33 anni - è al momento impegnata come assessora al Comune di Nova Milanese con deleghe alla Cultura, Pubblica istruzione, Politiche giovanili, Comunicazione e cura del patrimonio, ed è la responsabile dell’ufficio vertenze alla Cgil Monza e Brianza. Da poco l’abbiamo vista scendere in campo alle elezioni regionali di febbraio 2023 a sostegno di Pierfrancesco Majorino: sua prima competizione a livello regionale, in pochi mesi di campagna elettorale è riuscita a superare le 4mila preferenze, arrivando seconda in lista.

“Come Circolo Pd di Nova Milanese, ci congratuliamo con lei per l’ottenimento di questo importante incarico, che è soprattutto un riconoscimento di tutto il suo impegno per la politica e per il territorio, un impegno che porterà avanti anche con questa nuova nomina – spiega la segretaria del Pd Nova Milanese Rosa Finocchiaro.

Il commento dell'assessora di Nova Milanese

“Sarà per me la prima occasione di ricoprire un ruolo in un organismo esecutivo del Partito in cui sono politicamente nata – commenta sui suoi profili social Irene Zappalà - Farlo all'interno di una squadra capitanata dalla prima segretaria donna che il Pd lombardo abbia mai avuto, rende questa nuova avventura doppiamente avvincente. Ringrazio Silvia Roggiani per questa fiducia e ringrazio tutte e tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con me importanti tappe di impegno politico, che oggi hanno condotto fino a qui, a partire dalle splendide comunità e dagli iscritti del Pd Nova Milanese e del Pd Monza e Brianza, dove sono umanamente e politicamente cresciuta. Cercherò di interpretare questo ruolo con il sorriso e la passione, e sarà divertente anche per questo”.