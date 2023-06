Nova Milanese, il Pagani-bis riparte all'insegna della continuità

A Nova Milanese il primo Consiglio comunale del secondo mandato da sindaco per Fabrizio Pagani: scelta la Giunta, rispetto al precedente quinquennio cambia soltanto un assessore.

In Giunta Paletta al posto di Fasola

Andrea Apostolo confermato vicesindaco, nuovo incarico anche a Savina Frontino, Irene Zappalà e Rosa Nigro. L'unico cambio in Giunta riguarda Valeria Fasola, che siederà ai tavoli della maggioranza come consigliera comunale per lasciare spazio a Leonardo Paletta, rappresentante della lista Nova Oggi Domani in Giunta. Il sindaco Fabrizio Pagani ha ufficializzato la squadra nel Consiglio comunale che si è svolto ieri sera, venerdì, nella sala di via Zara.

"Una scelta all'insegna della continuità - sottolinea Pagani - Ci sono da chiudere una serie di lavori importanti ed era importante dare continuità a quanto fatto nei cinque anni precedenti. Ringrazio in particolare Valeria Fasola per quanto fatto nel suo lavoro da assessore. Auguro agli assessori e ai consiglieri tutti, specialmente a chi siede per la prima volta in Consiglio, un buon lavoro. Mi auguro sia un Consiglio costruttivo. Io sarò sempre a disposizione".

Le deleghe degli assessori

Le deleghe: ad Andrea Apostolo (Pd) pianificazione strategica e sviluppo del territorio; a Irene Zappalà (Pd) cura del patrimonio, cultura, politiche giovanili, comunicazione, pubblica istruzione; a Savina Frontino (Pd) servizi sociali e politiche abitative; a Rosa Nigro (Vivere Nova) commercio, ecologia e attività produttive; a Leonardo Paletta (Nova Oggi Domani) servizi demografici, Polizia Locale, sicurezza, casa di comunità, edilizia privata. Le altre deleghe tra cui sport e bilancio saranno nelle mani del sindaco.

Frattaruolo nuovo presidente

Una novità è invece è rappresentata dalla scelta del presidente del Consiglio comunale. Orazio Frattaruolo (Pd) sostituisce Ugo Lina (Pd), presidente del Consiglio per cinque mandati. Il ruolo di vicepresidente va invece ad Aurelio Tagliabue (Vivere Nova), che era stato inizialmente proposto dall'opposizione come presidente. Opposizione che invece, come vicepresidente, aveva proposto Filippo Lo Monaco (Forza Italia). Una scelta che non è piaciuta all'ex candidata sindaco Elena Maggi (Lega):