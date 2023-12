Venier confermato presidente di Italia Viva

Italia Viva: Giovanni Venier confermato presidente del Comitato di zona Seregno - Albiate.

I congressi di Italia Viva in Brianza

La scorsa settimana, dall'11 al 17 dicembre, si sono svolti in Brianza i congressi locali di Italia Viva come stabilito dall'assemblea regionale del partito, presieduta dall'ex deputato del Pd, Roberto Cociancich. A livello provinciale la nuova struttura del partito prevede diverse zone di appartenenza, con la novità del presidente eletto dagli iscritti.

Venier confermato alla presidenza

Domenica la zona Seregno - Albiate ha riconfermato all'unanimità Giovanni Venier nella carica di presidente. Il congresso locale è stata anche un'occasione per riconfermare la presenza all'interno della coalizione di maggioranza di Centrosinistra, guidata dal sindaco Alberto Rossi, che comprende Cambia Seregno, Pd, Scelgo Seregno e Seregno al centro, in continuità con il programma condiviso nell'ultima campagna elettorale.

Italia Viva divorzia da Seregno al centro

Il congresso ha condiviso la scelta del partito di separarsi da Seregno al centro, in cui restano Ripartiamo e Azione: "Una decisione che non pregiudica assolutamente il nostro impegno al servizio della città - il commento di Venier - Non ci sentiamo traditori del mandato ricevuto dagli elettori, come affermato da qualcuno. Saremmo stati dei traditori se fossimo usciti dalla maggioranza".

Lo strappo per le vicende nazionali

Il presidente locale aggiunge che la decisione era già stata comunicata quindici giorni fa al sindaco e al referente storico di Ripartiamo, Pietro Amati attuale presidente del Consiglio comunale, "per quanto è avvenuto a livello nazionale e il successivo fallimento della creazione del cosiddetto Terzo Polo fra Azione e Italia Viva". In consiglio comunale il consigliere Antonino Foti ricoprirà la carica di capogruppo.