Dopo i big ultime ore di campagna elettorale

Elezioni amministrative a Seregno: dopo i big della politica, ultime ore di campagna elettorale prima della giornata di silenzio elettorale di domani, sabato. Si vota domenica 14 (dalle 7 alle 23) e lunedì 15 maggio (dalle 7 alle 15). Nell'ultima settimana anche volti noti della politica in città per sostenere i candidati sindaci dei diversi schieramenti.

Paragone in piazza per Norberto Riva

In piazza Vittorio Veneto l'intervento di Gianluigi Paragone, segretario nazionale di Italexit, per la campagna elettorale di Norberto Riva, candidato sindaco della lista Per Seregno con Paragone Italexit. Paragone ha trattato numerosi temi nazionali e internazionali, a partire dalla gestione della pandemia con severe critiche all'Organizzazione mondiale della sanità, definita una "grande massoneria. La prossima magnata sarà sui cibi sintetici e diranno che lo faranno per il nostro bene. In Europa comandano le multinazionali e la finanza".

Fontana lancia la volata a Giacinto Mariani

In città nei giorni scorsi anche il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per sostenere Giacinto Mariani, candidato del Centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Seregno Futura). Il Governatore ha sottolineato "la capacità e il valore" di Mariani, che "ha dimostrato di saper amministrare benissimo il Comune e ha cambiato la città. Una persona a cui bisogna dare fiducia in modo che possa ritornare a essere sindaco per ridare quello stimolo e spunto che aveva dato nelle sue prime due amministrazioni".

Aperitivo elettorale per Fratelli d'Italia

In un locale del centro oltre sessanta presenze all'aperitivo elettorale di Fratelli d'Italia promosso da Salvatore Casto per il candidato consigliere Francesco Giordano con i militanti brianzoli, fra cui Eleonora Frigerio, candidata alle ultime elezioni Regionali e referente del circolo di Carate. Giovedì sera l'aperitivo tricolore di Fratelli d'Italia in favore di Giacinto Mariani alla presenza, fra gli altri, di Mario Mantovani, Alessia Villa, Federico Romani e Claudio Rebosio.

Campagna elettorale: Moratti per Tiziano Mariani

Martedì sera, in sala Gandini, l'incontro promosso dalla lista Tiziano Mariani sindaco Letizia Moratti lista civica alla presenza di Letizia Moratti, ex assessore regionale al Welfare, e di Davide Giacalone, che ha presentato il suo libro "LeAli all'Italia". Molti i temi dibattuti, fra cui la stabilità del sistema politico italiano, il merito e la competenza nella pubblica amministrazione e la sanità. Mariani nel corso dell'incontro "con due grandi servitori dello Stato" ha richiamato l'importanza di "una politica diversa, seria e costruttiva che va oltre i problemi di Seregno". Infine il candidato sindaco ha ricordato la personale battaglia in difesa dell'Azienda partecipata.

Cristina Mariani appoggia Rossi

Questa sera in Auditorium si chiude la campagna elettorale del sindaco uscente, Alberto Rossi, in corsa come candidato sindaco del Centrosinistra. Nei giorni scorsi Cristina Mariani, che era candidata sindaco di Udc e Movimento Popolare Libertà (poi esclusa dalla competizione elettorale per un vizio nella raccolta delle firme), ha annunciato l'appoggio a titolo personale per Rossi. "Alcuni spunti del suo programma elettorale, soprattutto quelli riconducibili alla sua preparazione accademica, sono certamente meritevoli di attenzione e su questi abbiamo un impegno reciproco per un confronto e un approfondimento, nell'interesse della nostra amata città", ha dichiarato Rossi.