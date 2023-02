La Giunta Casiraghi si rinnova: ecco il nuovo assessore

Daniela Casiraghi è il volto nuovo della Giunta Casiraghi di Biassono che ha preso il posto di Paola Gregato. La comunicazione è stata data poche ore fa dal segretario della Lega, Davide Erba, nonché capogruppo di Centrodestra in maggioranza.

La Giunta Casiraghi si rinnova

"Proseguendo il percorso lungimirante di crescita e di un sempre positivo lavoro di squadra, la Lega Biassono ringrazia l’assessore Paola Gregato per questi ultimi 7 anni di Amministrazione con noi, partita dal 2016 e conclusasi proprio nella giornata di oggi (giovedì 2 febbraio 2023) - si legge nel comunicato - Siamo grati a Paola per l’aiuto e la professionalità che ha saputo mettere, con impegno e dedizione, nel

proprio lavoro con noi. Oggi abbiamo deciso, insieme, di separarci per introdurre un nuovo assessore altrettanto competente, capace e positiva quale Daniela Casiraghi".

Il neo assessore

Daniela, biassonese e imprenditrice storica di Biassono, militante della Lega fin dalle sue origini, è stata una delle fondatrici stesse del Carroccio a Biassono. Riceverà dal sindaco, Luciano Casiraghi, le deleghe di Welfare e Servizi sociali, Commercio e Attività produttive. La Cultura, anch’essa seguita fino ad oggi dall’assessore Gregato, andrà, insieme alla Biblioteca, all’assessore Rivolta Ilaria che si occuperà anche di Pubblica istruzione, Giovani e Gemellaggi. "Dopo venticinque anni, ritorno con la stessa passione di allora. Due deleghe importanti a cui tengo particolarmente e il piacere di fare squadra con gli amici storici della Lega e insieme a molti giovani presenti. Ringrazio la Lega di Biassono, il segretario e il borgomastro per questa opportunità" ha dichiarato il neo assessore Daniela Casiraghi.

Il commento del sindaco Luciano Casiraghi

"Ringrazio l’assessore uscente Paola Gregato che, sin dall’inizio del mio primo mandato, è stata sempre al mio fianco, operando con grande impegno e competenza. Questi sette anni ci hanno visti partecipi di un cammino, sia amministrativo che umano, intenso e faticoso, ma ricco di soddisfazioni. La sua esperienza politica è stata un valido contributo all’azione di questa Amministrazione comunale spendendosi, senza

remore, nell’interesse esclusivo della collettività biassonese" commenta il Borgomastro Luciano Casiraghi.

Il saluto dell'ex assessore Paola Gregato

"È stata un’esperienza molto importante e arricchente, durante la quale penso e spero di aver contribuito a portare buoni risultati e a raggiungere gli obiettivi prefissati, sempre con l’impegno e la passione che mi contraddistinguono. Come d’accordo è giunto il momento di passare il testimone a qualcun altro, un biassonese, capace e finalmente disponibile a intraprendere questo nuovo percorso. Voglio ringraziare tutti i cittadini, gli Sgurbat, per avermi accolta come una di loro, supportato e aiutato nel mio impegno di amministratore. Spero di non averli delusi. Ringrazio il sindaco con il quale ho sempre collaborato e lavorato in perfetta sintonia in questo lungo periodo. Ringrazio tutti i dipendenti comunali per l’aiuto e la disponibilità nell’affiancarmi nel mio compito, soprattutto nei momenti più frenetici e impegnativi. Infine, auguro buon proseguimento e buon lavoro ai colleghi che continueranno a governare Biassono con l’impegno da sempre dimostrato" le parole di Paola Gregato. Di recente anche nel Comune di Renate è stato nominato un nuovo assessore.

La nuova composizione della Giunta Casiraghi

Eccovi la nuova composizione della Giunta comunale di Biassono, a partire da oggi, 3 febbraio 2023:

Luciano Casiraghi – Sindaco con delega al Personale, Partecipate, Sicurezza e Protezione civile.

Donato Cesana – Vicesindaco con delega a Lavori pubblici, Viabilità e Trasporti, Innovazione tecnologica, Sport e Grandi eventi.

Ilaria Rivolta – Assessore con delega alla Pubblica istruzione, Giovani, Cultura, Biblioteca e Gemellaggi.

Daniela Casiraghi – Assessore con delega al Welfare e servizi sociali, Commercio e Attività produttive, Suap.

Angelo De Biasio – Assessore esterno con delega al Bilancio, Tributi, Edilizia privata e Urbanistica.

Giordano Colombo – Assessore esterno con delega a Ecologia, Ambiente, Patrimonio e Cimiteri.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 7 febbraio 2023.