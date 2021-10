"La nuova Giunta chi l'ha vista"? Pd all'attacco del sindaco Bono

Arcore

Il Partito democratico attacca a testa bassa il centrodestra per il ritardo nell'ufficializzazione della nuova Giunta che governerà Arcore per i prossimi 5 anni

Il centrosinistra si lecca le ferite dopo la bruciante sconfitta elettorale per 117 voti, ma per il Pd è già tempo di iniziare un nuovo percorso politico all’opposizione dopo dieci anni alla guida della città.

E l’impasse che sta vivendo il neo eletto sindaco di centrodestra Maurizio Bono sulla formazione della squadra di Giunta (quattro assessori su cinque sono già sicuri del posto nell’Esecutivo mentre sono ancora in corso le trattative per la poltrona di assessore al Bilancio che dovrebbe essere appannaggio della forzista Serenella Corbetta) ha galvanizzato le forze di centrosinistra le quali, a poco più di due settimane dalle elezioni, hanno già iniziato a sparare le prime cartucce contro la maggioranza, rea, secondo loro, di non avere ancora ufficializzato la squadra di governo.

La presa di posizione del Pd

"Chi l'ha vista? - si legge nel post pubblicato dal Pd su Facebook stamattina, sabato 30 ottobre 2021 - A 12 giorni dall’esito delle elezioni del 17/18 ottobre e a 10 anni e mezzo dalla prima vittoria del centrosinistra ad Arcore con continuità di governo il Sindaco Bono e i partiti di destra che lo sostengono Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Viviamo Arcore non hanno ancora formato la giunta. Fanno campagna acquisti (non a buon fine) anche fra i nostri consiglieri e fra i nostri candidati, cercano donne (povera parità di genere) fuori Arcore perché non sanno che pesci pigliare. Litigheranno sulle cadreghe, le poltrone, eppure hanno avuto 10 anni per pensarci. Noi avevamo già pronta la squadra nel caso avessimo vinto perché la giunta è subito operativa da quando il sindaco la nomina ed è fondamentale garantire continuità amministrativa a maggior ragione che siamo a fine anno e si dovrebbero approvare bilancio previsionale 2022 e piano triennale lavori pubblici. Comunque, forse ci conviene chiamare la redazione di “Chi l’ha visto?” per avere informazioni sulla giunta".

Politiche giovanilli a Federico Bove?

Nel suo lungo comunicato il Pd fa riferimento ad una campagna acquisti che il neosindaco Bono avrebbe messo in atto tra i consiglieri e candidati di centrosinistra. Il riferimento è al fatto che lo stesso primo cittadino, nei giorni scorsi, ha offerto al giovane consigliere comunale Federico Bove, eletto nelle fila di "Prospettiva Civica", la delega consigliare alle politiche giovanili.

Chi entrerà in Giunta?

Tornando alla squadra di Giunta, dicevamo, quattro assessori sono già sicuri: Pino Tozzi si occuperà di Sicurezza e Protezione civile e avrà anche l’incarico di vicesindaco, Lorenzo Belotti di Lavori Pubblici e Urbanistica, Evy De Marco si occuperà di Servizi Sociali e Pubblica Istruzione mentre Nicolò Malacrida avrà la delega al Commercio.

Chi al Bilancio?

L’ultima casella vuota rimane quella dell'assessorato al Bilancio. E il nuovo assessore dovrà essere per forza donna per via delle quote rosa e appannaggio di Forza Italia. Stringendo il campo delle possibilità, il nome più gettonato rimane quello di Serenella Corbetta, già assessore a Triuggio ed ex presidente del consorzio Villa Greppi. Ma l’ufficialità della composizione della squadra di Giunta si avrà solamente con la conferenza stampa convocata da Bono giovedì 4 novembre 2021 negli uffici di Largo Vela.

Ampio servizio lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 2 novembre 2021