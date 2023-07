La replica del sindaco Ornago agli agenti della Polizia locale di Villasanta

Prosegue lo scontro a distanza tra il sindacato CSE FLPL – SULPL che difende gli interessi di ben 7 agenti della Polizia locale di Villasanta e l'Amministrazione comunale guidata da Luca Ornago.

Ieri, mercoledì 12 luglio, avevamo dato conto della proclamazione di uno sciopero, con il blocco degli straordinari dal 22 al 26 luglio da parte della Polizia locale villasantese. Giorni caldi in cui sono in programma i due grandi eventi che avranno una ricaduta importante a livello viabilistico sulla cittadina brianzola: La Monza Power Run e il concerto di Bruce Springsteen.

Dunque la presenza degli Agenti della Polizia locale ai due appuntamenti sarà legata alla gestione dei turni che verranno organizzati da parte del Comune che non potrà fare richiesta ai vigili di utilizzare gli straordinari.

Le richieste dei vigili

Le richieste formulate dal sindacato coinvolgono soprattutto la gestione della turnazione della Polizia Locale.

"Gli agenti hanno un monte ore di 36 a settimana – ha sottolineato Simone Negri, segretario della CSE FLPL – SULPL– La nostra proposta è di farne 35 e di accantonare 1 ora a settimana per effettuarealtri turni, anche serali o nel weekend. Si tratta di una rimodulazione che avrebbe tra le altre cose consentito una migliore copertura delle giornate lavorative con l’inserimento, con una periodicità ovviamente collegata alla ristrettezza di organico dovuta alle dimensioni dell’Ente, di servizi effettuati in orario serale e notturno, a tutto vantaggio della cittadinanza. Inoltre abbiamo chiesto una soluzione più congrua alle dimensioni e alle peculiarità dell’Ente per quanto riguarda i servizi prestati nelle giornate festive infrasettimanali e di porre un rimedio alle criticità rilevate e connesse agli applicativi utilizzati per la gestione del personale, per le modalità che regolano i trasferimenti del personale verso altri Enti".

La replica del sindaco

Non si è fatta attendere, dicevamo, la replica del primo cittadino.

“Mi rammarica leggere il passaggio in cui mi si rimprovera di non avere voluto incontrare il rappresentante dei lavoratori della Polizia Locale - ha replicato Ornago - La verità è che non ho preso parte attiva nella questione, su indicazione degli uffici competenti, proprio per una questione di competenza e ben sapendo che il tema era in carico a chi, nell’organizzazione del Comune, ha titolo per gestirlo. Il segretario generale e il funzionario mi hanno sempre tenuto al corrente degli sviluppi. Non abbiamo ricevuto il sindacato perché organismo che la normativa non autorizza a partecipare al tavolo delle trattative. Invece, per quanto riguarda i nostri agenti, c’è sempre stata la massima apertura a possibili incontri e confronti, come può testimoniare lo stesso comandante Maurizio Carpanelli”.

"Non ci siamo mai negati al confronto"