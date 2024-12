"In qualità di Consigliera Comunale di Ornago, eletta nella Lista Siamo Ornago, desidero comunicare che, a seguito di una profonda riflessione, sono giunta alla decisione di non riconoscermi più nel progetto politico portato avanti dal sindaco e dagli altri membri della lista".

Laura Nuzzolese lascia il Gruppo "Siamo Ornago"

Queste le parole affidate ad una breve nota diffusa alla stampa, di Laura Nuzzolese che annuncia "Con responsabilità e rispetto verso il mandato ricevuto dai cittadini, annuncio la mia uscita dal gruppo consigliare Siamo Ornago in Consiglio Comunale".

La decisione arriva a circa un mese e mezzo di distanza dalle dimissioni della stessa come assessore alla Pubblica istruzione. Nuzzolese era però rimasta in Consiglio Comunale sedendo tra i banchi della maggioranza, spiegando che la scelta di dimettersi come componente della Giunta fosse legata a "impegni lavoratii".

Nelle ultime ore invece è arrivato l'annuncio dell'uscita dal gruppo consigliare. Una decisione, come spiega la stessa Laura Nuzzolese, nata "dalla rottura del rapporto di fiducia, elemento imprescindibile per la mia partecipazione attiva e serena al gruppo consiliare".

"Continuerò a lavorare con impegno e dedizione per il bene della nostra comunità - aggiunge Nuzzolese -, valutando e votando le delibere secondo coscienza, senza vincoli di appartenenza politica. Ringrazio i cittadini di Ornago per la fiducia accordatami, che rimane la mia principale guida nell’azione amministrativa".