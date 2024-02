"Strade e marciapiedi pieni di buche dopo i lavori"

Strade piene di buche e avvallamenti in zona Lazzaretto a Seregno. La segnalazione del segretario locale della Lega, Edoardo Trezzi.

Strade e marciapiedi pieni di buche

In zona Lazzaretto le vie Macallè, Birago e Tevere con i relativi marciapiedi "versano in condizioni pietose" dopo "i pessimi lavori" di ripristino a seguito dei lavori ai sottoservizi. E' la segnalazione del segretario locale della Lega, il consigliere comunale Edoardo Trezzi, che ha presentato un'interrogazione all'attenzione del sindaco, Alberto Rossi, e dell'assessore ai Lavori pubblici, William Viganò.

I lavori di Open Fiber

Trezzi anche nella precedente consiliatura aveva presentato diverse segnalazioni sulle buche in strada e interpellanze sui lavori di Open Fiber per la posa della rete itinerante in fibra ottica. L'azienda, in convenzione con il Comune, ha investito cinque milioni di euro per collegare circa 15mila unità immobiliari della città attraverso 120 chilometri di rete nella cosiddetta modalità FTTH (Fiber to the home, fibra fino a casa).

Trezzi: "C'è una richiesta danni?"

Il consigliere del Carroccio lamenta al termine dei lavori "il mancato ripristino del normale manto stradale, causando un serio rischio per tutti i pedoni che utilizzano i marciapiedi". Da qui la richiesta al Comune di ripristinare nel più breve tempo possibile il manto stradale nonché l'eventuale richiesta danni nei confronti della società, titolare dei lavori.

Open Fiber: "I lavori non sono nostri"

Open Fiber, appresa l'interrogazione del consigliere Trezzi, ha precisato che i lavori citati non sono stati effettuati dall'azienda ma, evidentemente, da un altro operatore. "Open Fiber ha terminato la posa dell'infrastruttura, così come il ripristino della sede stradale e c'è un ottimo rapporto con l'ufficio Tecnico comunale - riferisce l'ufficio stampa aziendale - E interveniamo qualora dal Comune ci fosse segnalata la necessità di un'attività di ripristino". Quando affermato da Trezzi, replica quindi Open Fiber, non corrisponde a verità.