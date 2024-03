Lesmo Amica nel segno della continuità: è Sara Dossola la candidata sindaco

Lesmo Amica sceglie la continuità e candida a sindaco di Lesmo Sara Dossola, assessore ai Servizi sociali e Istruzione durante l'Amministrazione di Francesco Montorio, dimessosi poche settimane fa dopo circa due anni di mandato.

La decisione è arrivata ufficialmente nella serata di ieri al termine dell'assemblea dei soci di Lesmo Amica. Le indiscrezioni trovano dunque conferma visto che Dossola, nelle ultime settimane, era stata indicata come la favorita a raccogliere oneri e onori lasciati sulla scrivania da Montorio in seguito alle sue repentine dimissioni.

"In queste settimane c'è stata un'ampia condivisione tra tutti i componenti di Lesmo Amica - sottolinea Maurizio Mariotti , referente della lista - Abbiamo confermato la fiducia negli assessori uscenti, che hanno espresso la volontà di ripresentarsi con l'obiettivo di portare avanti quanto di buono fatto fino a questo momento. Tra loro è emersa poi la disponibilità di Sara Dossola a candidarsi a sindaco: disponibilità che abbiamo accolto con entusiasmo e soddisfazione. Siamo certi che Sara sia la persona giusta per proseguire il lavoro svolto dalla precedente Amministrazione"

La lista civica, come detto, continuerà a chiamarsi Lesmo Amica, portando avanti una tradizione che in casa centrosinistra dura dal 2007. Nome, logo e colori dunque, rimarranno gli stessi.

"Il percorso di Lesmo Amica continua: non rinneghiamo nulla di quanto fatto in passato e non vogliamo rompere con esso. Ripensiamo al primo atto dell'Amministrazione Antonioli, ovvero lo stop al Pgt del 2012 che ha bloccato una speculazione edilizia senza precedenti. Un provvedimento che ha successivamente dato un segno e un'impronta importante al paese che ora noi vogliamo continuare a mantenere"