Lesmo: anche Fratelli d'Italia scende in campo e candida a sindaco Laura Confalonieri

Elezioni a Lesmo: dopo lo strappo consumatosi in casa centrodestra, anche Fratelli d'Italia scende in campo con una propria lista e candida a sindaco Laura Confalonieri.

L'annuncio era ormai nell'aria in seguito alla frattura maturata nella coalizione partitica. Se Lega e Forza Italia sosterranno Marco Desiderati alle prossime elezioni, Fratelli d'Italia sarà al fianco di Laura Confalonieri, già candidata al Consiglio comunale due anni fa nella lista di Luca Zita. Proprio quest'ultimo pareva essere l'alfiere designato dal partito di Giorgia Meloni per provare la corsa alla fascia tricolore dopo la sconfitta di due anni fa. Ma alla fine, dopo una serie di ragionamenti interni, il circolo lesmese ha deciso di lanciare la candidatura di Confalonieri.

L'investitura ufficiale è arrivata questa mattina, giovedì 18 aprile:

"Coerenza senza compromessi per rinnovare il nostro Comune partendo dalla scelta della candidata sindaco, la dottoressa Laura Confalonieri, da anni impegnata nella nostra comunità in ambito sociale e culturale - spiega Luca Zita coordinatore del Circolo di FdI di Lesmo - La decisione di costituire una lista autonoma di Fratelli d'Italia per Lesmo è stata una scelta obbligata, ma necessaria"