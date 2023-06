Lesmo: cambio della guardia in maggioranza, Gaudenzi lascia in polemica

La maggioranza di Lesmo Amica perde un altro pezzo. A distanza di poche settimane dall’addio dell’ormai ex assessore Pino Franchini, anche il consigliere Giuliano Gaudenzi ha ufficialmente rassegnato le proprie dimissioni.

Lesmo: cambio della guardia in maggioranza

Se però nel primo caso il cambio della guardia pareva un atto annunciato, altrettanto non si può dire questa volta, visto che la decisione di Gaudenzi arriva alquanto a sorpresa. Alla base della scelta repentina, un rapporto di collaborazione con la Giunta che nel corso dell’ultimo periodo sarebbe venuto meno.

"Il giorno 15 giugno il consigliere Giuliano Gaudenzi ha rassegnato le proprie dimissioni - si legge nella nota diffusa dall’Amministrazione - Alla base della sua decisione posizioni divergenti, legittime in un gruppo di lavoro. L’Amministrazione, dispiaciuta per la decisione dell’ex consigliere, lo ringrazia per quanto ha fatto e per quanto ancora farà, come concittadino, per la comunità. Il 3 luglio il Consiglio voterà per la surroga della successiva candidata Bona Gavazzi che si ringrazia per la disponibilità e l’impegno che si accinge a prendere"

Come cambia il Consiglio

Il posto di Gaudenzi verrà preso dunque da Bona Gavazzi (moglie di Maurizio Mariotti, già candidato sindaco sia a Lesmo che a Camparada nel corso di una lunga esperienza politica), prima delle non elette nel corso delle ultime elezioni. Sempre a proposito di posti vacanti, in settimana è arrivata anche la nomina ufficiale di Andrea Forlini come nuovo assessore al Bilancio in sostituzione del sopra citato Franchini. In Consiglio comunale è entrata invece Anna Cavalleri.