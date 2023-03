"Lesmo è l'ultima trincea: sindaci appoggiate il ricorso al Tar del capitan Montorio"

"Lesmo è l' ultima trincea, sindaci della Provincia di Monza appoggiate il ricorso al Tar proposto dal sindaco di Lesmo Francesco Montorio contro Pedemontana. Se non ora quando?"

E' questo l'accorato appello lanciato oggi pomeriggio, venerdì 10 marzo 2023, da uno dei tanti comitati "No Pedemontana" che raggruppa cittadini residenti a Lesmo e Arcore e guidato da Roberto Sala e dal consigliere comunale di Lesmo Andrea Forlini.

Una conferenza stampa organizzata a pochi metri dalla "rotonda della Yamaha" di Lesmo, accanto ad un'area verde sotto la quale transiterà l'autostrada Pedemontana in trincea scoperta.

Nei giorni scorsi il primo cittadino di Lesmo Francesco Montorio aveva lanciato l'ipotesi di un ricorso al Tar per bloccare la realizzazione dell'opera. Negli ultimi giorni lo stesso Montorio ha cercato invanio di convincere i colleghi ma i suoi tentativi sembrano caduti nel vuoto. Il ricorso, ricordiamo, andrebbe presentato entro il 21 marzo e a questo punto non è nemmeno da escludere l'ipotesi che Lesmo possa andare in solitaria e presentare il ricorso al Tar.

"Il titolo di questa conferenza stampa potrebbe essere: "Lesmo ultima trincea" - ha sottolienato Roberto Sala - Non è un richiamo agli episodi di Star Trek ma un appello semplicemente legato al fatto che ormai non c'è altra soluzione se non resistere in giudizio seguendo quanto proposto dal sindaco Montorio, anzi il capitan Montorio, ricorrendo in giudizio e cercando di contestare l'intera azione della pubblica utilità dell'opera. Non esistono alternative al ricorso in questo momento. Le abbiamo tentate tutte, abbiamo anche presentato il ricorso alla Bei che però non ha fruttato nulla di concreto. Il sindaco di Lesmo si è mosso con solerzia e non capiamo come mai gli altri colleghi abbiamo accolto in maniera fredda a questa ipotesi. Se non ora mai più: perchè gli altri sindaci, che si sono tanto battuti nel corso di questi mesi contro la Pedemontana, ora si tirano indietro?".