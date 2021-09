L'ex premier a Verano lancia la candidatura di Maurizio Borgonovo

L'ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha fatto tappa anche a Verano Brianza per lanciare la candidatura a sindaco di Maurizio Borgonovo.

Verano accoglie Giuseppe Conte

Una passeggiata lungo via Umberto I a piedi, un gelato per rinfrescarsi e tanti selfie con bimbi e sostenitrici. A Verano Brianza oggi pomeriggio, giovedì, l'accoglienza per l'ex premier non ha fatto registrare contestazioni come accaduto invece durante le tappe del tour elettorale in Brianza, a Desio e a Monza.

L'unica ad alzare la voce una contestatrice solitaria: "Vergogna, vergogna!", ha gridato in mezzo a circa duecento persone che hanno invece applaudito e salutato l'arrivo di Conte.

Ad accoglierlo anche Massimiliano Chiolo, sindaco del paese, candidato nella lista che sostiene il suo vice Samuele Consonni, senza fascia tricolore.

L'ex premier ha parlato di politica nazionale, ma anche di temi locali legati alle questioni amministrative di Verano Brianza. Come la questione del vecchio oratorio maschile del paese che il candidato del Movimento 5 Stelle ha annunciato di volere recuperare per la realizzazione di residenze e mini alloggi per anziani autosufficienti e per giovani coppie in difficoltà.

Le parole dell'ex premier

"Vi ringrazio per questa accoglienza che non è scontata. E' la prima volta che sono qui e sono orgoglioso di essere fra voi. Ho conosciuto di persona e ascoltato il nostro candidato Borgonovo che mi ha elencato tutta una serie di problemi e questioni aperte e da affrontare - ha detto l'ex premier nel suo intervento in piazza del mercato - C'è ad esempio il tema della microcriminalità, dei furti e dei raggiri, un problema di sicurezza che chiama in causa tutta la comunità e tutte le forze politiche".