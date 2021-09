L'ex premier Giuseppe Conte in visita ad Arcore

L'ex premier Giuseppe Conte, il capo politico del M5Stelle, sarà in visita ad Arcore la prossima settimana, per supportare la corsa a sindaco di Luca Monguzzi, candidato sindaco per il M5Stelle e per la civica ImmaginArcore.

L'appuntamento è per giovedì 9 settembre alle 15

Il giorno della visita dell'ex presidente del Consiglio è previsto per giovedì 9 settembre, intorno alle 15. Conte sarà accolto, oltre che dal candidato sindaco Luca Monguzzi, anche dai consiglieri comunali Andrea Orrico del M5Stelle e Carlo Zucchi di ImmagiArcore.

Conte sarà presente in Largo Vela e poi proseguirà a piedi in centro, sui luoghi legati a diversi nodi amministrativi contenuti nel programma elettorale di Monguzzi e colleghi.