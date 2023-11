Lombarda Petroli: i 500mila euro stanziati dalla Regione per la bonifica delle cisterne fanno litigare la politica

Regione Lombardia stanzia 500mila euro per la bonifica delle cisterne della ex Lombarda Petroli di Villasanta ma si accende la polemica politica tra la maggioranza di centrosinistra che rivendica il risultato come una propria vittoria ("Una grande vittoria di questa Amministrazione) e l'opposizione di centrodestra che, invece, non le ha mandate a dire all'Esecutivo: "Non avete fatto nulla per anni ed ora esultate?"

I fondi stanziati dalla Regione

La Giunta della Regione Lombardia, dicevamo, ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione, la seconda programmazione economico finanziaria 2023 degli interventi di bonifica riguardanti il territorio regionale. Tra i progetti è stato finanziato, con 500 mila euro, la caratterizzazione integrativa del 'lotto E' dell'area ex Lombarda Petroli a Villasanta.

Il "Lotto E"

Il "lotto E" dell’ex raffineria Lombarda Petroli, è stato oggetto dell’evento di sversamento doloso di idrocarburi in data 23/02/2010. Il Comune di Villasanta con determinazione nel 2011 ha approvato il Piano di Caratterizzazione relativo al Lotto E, e ne è stata autorizzata l’esecuzione alla Società Lombarda Petroli. “Tuttavia il piano a oggi non risulta ancora realizzato – ha appurato Regione Lombardia - né risultano avviate le attività di indagine e le attività di dismissione dei serbatoi, preliminari alle indagini di caratterizzazione. Per questa area, ad oggi, permane la situazione di indifferibilità ed urgenza e l’obiettivo di dare continuità agli interventi di risanamento ambientale dell’area ex Lombarda Petroli”.

Da qui la decisione di stanziare il mezzo milione, spiegata così dall’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione: “Il tema legato alle bonifiche e al risanamento dei territori inquinati è priorità assoluta di questa Giunta. Soprattutto su situazioni che si protraggono da decenni, stiamo dando una svolta decisa a tutela dei cittadini e dell’ambiente”.

"Cittadini per Villasanta esulta"

La decisione giunge al termine di una serie di confronti tra i funzionari regionali e l’Amministrazione comunale di Villasanta e conferma le aperture già anticipate da Palazzo Lombardia alla giunta villasantese. La novità è di particolare importanza perché il lotto E, quello delle cisterne, è escluso dal maxi-finanziamento di 7 milioni di euro dedicato dal PNRR alla bonifica dei lotti B,C e D. Questi tre lotti sono infatti al centro di un procedimento già avviato e confermato da Regione Lombardia che condurrà alla tanto auspicata bonifica. A inizio novembre il Comune di Villasanta ha presentato alla Regione istanza di finanziamento per la caratterizzazione integrativa del lotto E.

"Una grande, anche se parziale, vittoria di questa amministrazione che da anni lavora su questo obiettivo e i risultati si vedono. La delibera di giunta regionale finanzia solo due comuni in tutta la regione: Rho e Villasanta. Fatti non parole e avanti così", ha sottolienato l'assessore all'Urbanistica Carlo Sormani

Le replica piccata del centrodestra

"In maniera del tutto sorprendente l'Amministrazione comunale ha diramato un comunicato stampa con il quale entusiaticamente si è arragata tutti i meriti di questa deliberazione della Regione - si legge nel comunicata stampa diramato oggi, mercoledì 29 novembre 2023 da Villasanta Civica - Entusiamo plasticamente confermato dalle parole in libertà, va onestamente detto dell’assessore all’Urbanistica Carlo Sormani: “Una grande, anche se parziale, vittoria di questa amministrazione che da anni lavora su questo obiettivo e i risultati si vedono…..Fatti non parole e avanti così". Ricordiamo a questa Giunta che per dieci anni l'Amministrazione comunale è stata inerte rispetto alla soluzione del problema della bonifica dei siti inquinati e non ha mai ritenuto, a fronte di un comparto di così notevoli dimensioni, di coinvolgere soggetti ed enti qualificati (dalla Regione alla Provincia, al’Ordine degli Architetti, ecc.) per individuare la migliore destinazione dell’area. Inoltre nulla ha fatto per cercare di ottenere l’inserimento del Lotto “E” nel piano di bonifica finanziato con i fondi del PNRR. Per anni l’amministrazione comunale è stata coinvolta in numerose vertenze e causelegali con il Fallimento Lombarda Petroli".

"Proposte della Curatela sempre ignorate"

Inoltre il centrodestra contesta il fatto che l'Esecutivo Ornago, dal canto loro, avrebbe sempre ignorato le proposte avanzate dalla Curatela del Fallimento Lombarda Petroli.