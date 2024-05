Luca Longhi è il nuovo segretario della Lega di Desio

E' Luca Longhi il nuovo segretario della Lega di Desio, partito che fa parte della coalizione di maggioranza al governo della città. E' stato votato all'unanimità.

Chi è Luca Longhi

Luca Longhi è il nuovo segretario della sezione di Desio del Carroccio. Originario di Milano, è da trent'anni residente a Desio. Ha 48 anni, una laurea in ingegneria elettrica e progetta semiconduttori. Succede a Christian Vaccaro e rimarrà in carica per i prossimi tre anni. Si definisce "leghista dai tempi del liceo", ed è militante da una decina di anni, durante i quali ha lavorato sempre nella sezione cittadina. Ha fatto parte del direttivo nell'ultimo anno fino ad oggi. Per tre volte il suo nome è stato iscritto nelle liste della Lega per le elezioni Comunali. Soddisfatto per la nomina, ha ringraziato per la fiducia e la stima che ha ricevuto. Sente la responsabilità verso i militanti e verso la città.

"Sono estremamente onorato di essere stato eletto dall'unanimità come segretario della sezione Lega di Desio. Ringrazio Christian Vaccaro per l'ottimo lavoro svolto. E' un privilegio poter guidare questo gruppo. Sono determinato per affrontare le sfide che ci attendono e per lavorare insieme alle altre forze politiche del Centrodestra con cui amministriamo la città".

Queste le prime parole di Luca Longhi.

Nuova direzione

In concomitanza con il segretario, è stato rinnovato anche il direttivo. Affiancheranno Longhi: Giada Crippa, Christian Vaccaro, Stelio Pozzi, Gianluca Bennati, Marco Dell'Orto e Greta Lo Re.

"Grazie a Luca Longhi e Christian Vaccaro che si sono messi a disposizione nella nostra sezione. In un momento di disaffezione verso la politica contare su persone che hanno voglia di impegnarsi è un segnale importante. La Lega di Desio è una delle più numerose e importanti a livello provinciale, con un numero di adesioni in crescita. Con questa segretaria rinnovata nel segno della continuità ci prepariamo ad affrontare i prossimi impegni di governo cittadino ed elettorali, a partire dalle prossime elezioni Europee. Guardiamo con ottimismo al futuro sotto la guida del nuovo segretario e del direttivo di sezione appena eletto, e rimaniamo impegnati nel servire al meglio i cittadini e la comunità locale".

Così ha commentato Andrea Villa, commissario provinciale della Lega.