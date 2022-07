Mancano i medici di base, il Pd organizza un sit-in di protesta ad Arcore

Sit-in di protesta del Pd arcorese per la mancanza di medici di base in città.

Il partito guidato dal segretario Michele Calloni ha organizzato per domani mattina, sabato 9 luglio 2022, a partire dalle ore 10, una simbolica protesta in via Umberto Primo, accanto alla sede Ats di Arcore (ex Asl).

La situazione dei medici di base

Agli assistiti dei dottori Mario Acquati, Alberto Penati (hanno raggiunto la pensione) e Stefano Campari (si è trasferito in un altro comune del Vimercatese) erano stati forniti riferimenti che però non sono risultati attivi: numero telefonico fuori uso e e-mail che tornavano al mittente.Tentativi falliti per chi ha sperato di parlare con un dottore del pool che sostituisce temporaneamente i medici andati in pensione o trasferiti.

Attualmente il servizio è accessibile negli ambulatori di Cascina del Bruno in via Galilei 80, messi a disposizione dal Comune. Si tratta di una guardia medica con tre professionisti che si alternano con questi orari: lunedì, giovedì, venerdì dalle 15.30 alle 19.00 – martedì e mercoledì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Al momento è possibile presentarsi sul posto senza prenotazione telefonica.

"Cronaca di un disastro annunciato"

Durissimo il comunicato stampa diramato dal Pd arcorese nella mattinata di oggi, venerdì 8 luglio 2022. Calloni non ha risparmiato critiche sia all'operato del sindaco Maurizio Bono sia, soprattutto, all'indirizzo dei vertici di Regione Lombardia.

"Tre medici di base arcoresi hanno lasciato l'attività assistenziale per pensionamento e trasferimento, come preannunciato da mesi - si legge nel comunicato del Pd - Circa 5mila cittadini arcoresi sono da giorni alla disperata ricerca di un dottore per poter avere una prescrizione per problematiche oncologiche, croniche, acute, Covid. Ats Brianza non fornisce recapiti attendibili, in un tempo già di per sé complicato per le problematiche Covid. E l'Amministrazione arcorese, in questa tragica situazione, cosa fa? Come di consuetudine, annuncia a mezzo stampa di aver trovato una “brillante” soluzione in collaborazione con Ats: un ambulatorio dismesso, precedentemente in uso ad un servizio di autoambulanze, difficilmente raggiungibile dai pazienti più fragili e anziani, senza recapito telefonico e di posta elettronica. Da giorni, i pazienti sono alla ricerca di un medico, nel silenzio assoluto di Ats e dell'Amministrazione Arcorese. Evviva la sanità lombarda di Fontana e Moratti. Di seguito, troverete i riferimenti per segnalazioni e informazioni. Cittadini, fatevi sentire: comunicazioni@ats-brianza.it o segreteriasindaco@comune.arcore.mb.it".

Durissima l'ex sindaco Colombo

Durissimo l'attacco sferrato anche dall'ex sindaco Rosalba Colombo.