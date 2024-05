Marco Citterio presenta la sua lista: identità e concretezza per la Lega Giussano

Il sindaco uscente di Giussano, Marco Citterio, ricandidato alle prossime Amministrative, ha presentato ieri sera, giovedì 9 maggio, la sua squadra. La lista, composta da 16 candidati, rappresenta il passato, il presente e il futuro della Lega Giussano.

I 16 candidati

Il candidato a sindaco Marco Citterio ha riconfermato nella sua lista sei nomi che già nel 2019 l' hanno sostenuto: apre la formazione, Stefano Tagliabue, presidente del Consiglio comunale uscente, alla sua settima candidatura. E' segretario della sezione della Lega Giussano e colonna storica della Lega in Brianza. Ci sarà poi Sara Citterio, assessore all’Istruzione, Cultura, Sport, Politiche Giovanili e Pari Opportunità uscente. Laureata in Beni culturali con una tesi in Istituzioni di Regia, ha fatto del mondo dell’editoria e del teatro le sue più grandi passioni. È stata vicepresidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Officine Briantee”. Riconfermato anche Roberto Villa, consigliere comunale uscente con delega allo Sport. Impegnato nel mondo dell’associazionismo sportivo con il Basket Robbiano e la Muay Thai dell’ASD San Luigi, è anche fiduciario del CONI Monza e Brianza. Da oltre 20 anni è membro della protezione civile di Giussano. C'è poi Donatella Nespoli consigliere comunale uscente con delega all’Ambiente e all’Edilizia Scolastica. Presidente dal 2010 del Circolo Culturale L’Ottantaquattro. È stata per 15 anni nel Cda di Residenza Amica, di cui 5 come vicepresidente. Si candida nuovamente anche il dottor Umberto Ballabio, consigliere Comunale uscente con delega ai servizi e alle progettualità per la terza età. Lavora come medico chirurgo di pronto soccorso all’ASST Brianza. E si ripresenta pure Sabrina Costanzo, consigliere comunale uscente con delega al Commercio. Impiegata amministrativa, fa parte di Giussano in Centro che ogni anno organizza Miss Giussano.

Tra le novità invece ci sono: Enrico Benelli, artigiano edile, impegnato nel mondo dell’associazionismo sportivo in ambito calcistico con il Vis Nova; Chiara Pozzoli, studentessa universitaria in turismo, management e cultura. Alla sua prima esperienza politica; Luca Pozzoli, che lavora presso una multinazionale, attivo nel campo del volontariato; Elena Franzin, impiegata, appassionata di cultura, storia, teatro e tradizioni dei popoli. Attenta alle tematiche ambientali; Giancarlo Pierro, che è stato dirigente amministrativo presso l'Istituto Besta, l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e la Giunta di Regione Lombardia. È stato anche presidente di Residenza Amica; Gabriella Cadorin, imprenditrice e general manager presso una multinazionale. È stata consigliere comunale e Assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Commerciali al Comune di Seregno; Roberto Mauri agente di commercio. Ama il ciclismo, passione che lo ha portato a diventare Direttore di gara con la mission di curare la sicurezza di atleti e utenti della strada. Collabora con RCS da quasi 20 anni; Marco Borgonovo, autista e gruista, appassionato di ciclismo; Ilario Bonacina, è stato coordinatore della protezione civile di Giussano fino al 2015 e ha fatto parte del Comitato di Coordinamento dei Volontari della Provincia di Milano e Marco Terraneo , agente immobiliare, già consigliere comunale per la Lega Nord dal 2009 al 2014.

Identità e concretezza

La squadra di Citterio, forte di questi 5 anni di Amministrazione, si prepara alla nuova sfida elettorale consapevole di quanto realizzato durante questo mandato, ma con uno sguardo anche verso il futuro, fatto di concretezza e identità, due parole - definite "semplici" che però caratterizzano la Lega Giussano e che fanno parte del nuovo simbolo.

"Questi cinque anni sono stati molto importanti, abbiamo imparato tanto. Alcuni dei consiglieri che hanno lavorato durante questo mandato si ricandidano, ma ce ne sono anche molti nuovi. La lista è fatta di passato, presente e futuro, c'è un mix di esperienza, di giovani e competenze", ha spiegato Marco Citterio.

Quattro liste di sostegno per il centro destra

Marco Citterio, nella sua corsa alle Amministrative, può contare su quattro liste di appoggio l'8 e 9 giugno. A sostenerlo, oltre alla Lega, ci sarà la lista di Forza Italia, guidata da Adriano Corigliano, vice sindaco uscente, la lista di Fratelli d'Italia, guidata dall'assessore Paola Ceppi, assessore uscente e dalla lista civica "Progetto per Giussano", guidata da Luigi Stagno, che ha lasciato il M5S per entrare nel centro destra.