Maurizio Borgonovo lascia la guida del M5S

Verano Brianza

Il pentastellato esce di scena dalla politica: è fuori dal consiglio comunale e abbandona anche il gruppo cittadino

Dopo la pesante sconfitta alle elezioni amministrative, il candidato pentastellato di Verano ha abbandonato la presidenza del movimento cittadino.

La sua analisi post voto sui social

Le votazioni a Verano si sono concluse con un risultato del tutto negativo per il Movimento 5 Stelle che ha sfiorato solo il 7% dei voti, tanto da restare escluso dal Consiglio comunale. Nessun seggio per il candidato sindaco Maurizio Borgonovo. Non solo, il pentastellato ha lasciato la guida del gruppo cittadino. E' stato lui stesso a comunicarlo, a pochi giorni di distanza dalle elezioni, con un lungo post sui social, nel quale ha fatto anche le sue valutazioni sul dopo voto.

"A livello locale abbiamo fatto sicuramente una campagna promozionale troppo scarsa e superficiale, con alcuni temi nel programma non sufficientemente sviluppati; i componenti della lista, pur se impegnati nelle istituzioni, sono poco conosciuti in paese; la comunicazione dei risultati ottenuti dal gruppo non sono stati comunicati e valorizzati, basti pensare che in paese ci sono 70 percettori del Reddito di Cittadinanza (misura voluta dal Movimento) e che ne usufruiscono almeno 140 persone, ma nemmeno loro ci hanno votato" ha scritto Borgonovo sulla sua pagina.

La decisione

"Lascio la guida del Gruppo, di sicuro si troverà qualche persona in grado di rilanciarlo, ma seppur dall’esterno continuerò la mia attività di controllo delle iniziative del nuovo gruppo di governo, informando continuamente la cittadinanza dalla mia pagina FB o di persona e di sicuro continuerò a portare avanti i principi di onestà e lealtà tipici del Movimento, augurando buon lavoro alla nuova giunta e sperando che la nuova opposizione sia più partecipe rispetto all’inconsistenza dimostrata negli ultimi 5 anni", ha concluso nel post.