Meleleo lascia il Consiglio comunale, ecco chi entra al suo posto in Assise

Cambio tra le fila della maggioranza di centrodestra nel Consiglio comunale di Arcore.

Ieri mattina, sabato 11 marzo 2023, la 32enne Michela Meleleo, consigliere comunale di maggioranza, eletta alle ultime elezioni dell'ottobre del 2021 nella civica "Viviamo Arcore", ha rassegnato le dimissioni per problemi di lavoro.

Dunque nessun attrito con la maggioranza di centrodestra guidata da Maurizio Bono ma un passo indietro dettato dalla mancanza di tempo nel seguire i lavori del Consiglio a causa degli impegni famigliari e di lavoro. Al suo posto entrerà in Assise Daniela Sperti.

"Quando mi sono candidata svolgevo un lavoro diverso rispetto a quello attuale, che mi porta spesso ad essere in trasferta, lontano da Arcore - ha spiegato Meleleo raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione - In aggiunta ci sono anche gli impegni famigliari che non mi permettono di dedicare il giusto tempo a questo progetto. Credo che sia giusto lasciare spazio a chi può dare tempo a questo lavoro e dar lei la possibilità di apporre qualcosa di suo, cosa che purtroppo in questo momento non posso fare. Purtroppo ultimamente non sono riuscita a partecipare a molte riunioni dell'Assise e delle commissioni. Decido quindi di rinunciare, con una punta di rammarico per non essere riuscita a portare a termine il mio lavoro ma con la certezza che voi tutti riuscirete a fare tanto per questo splendido comune. Ringrazio tutti i consiglieri eletti perché ogni consiglio e commissione sono stati per me un modo per accrescere il mio bagaglio personale".