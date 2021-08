Bancarelle del mercato nei quartieri di Seregno

Un mini mercato nei quartieri Lazzaretto e Sant'Ambrogio di Seregno. Dall'1 settembre un banco di ortofrutta in via Bellini nel quartiere Lazzaretto, il venerdì uno di salumi e formaggi in via Solferino a Sant’Ambrogio. Prosegue il progetto del commercio ambulante nei quartieri avviato dall'Amministrazione.

Bancarelle del mercato in due quartieri

L’autunno porta due nuovi banchi di commercio ambulante al servizio di altrettanti quartieri della città. Sono state formalmente rilasciate, e saranno operative dall'1 settembre, le nuove licenze per i cosiddetti posteggi isolati. Nella mattina del mercoledì sarà collocato un banco di ortofrutta in via Bellini nel quartiere Lazzaretto, mentre il venerdì ci sarà una bancarella di salumi e formaggi in via Solferino a Sant’Ambrogio.

Confermati i due banchi al Ceredo

La nuova attività commerciale nelle zone Lazzaretto e Sant'Ambrogio si aggiunge ai banchi di ortrofrutta e di prodotti ittici già operativi in via sperimentale in viale Tiziano nel quartiere Ceredo, che ora vengono stabilizzati dall'Amministrazione. Le bancarelle nei quartieri si affiancano al mercato principale del sabato in piazza Linate e al mercato del mercoledì a Santa Valeria, allo scopo di aumentare l’offerta di commercio alimentare sull’intero territorio cittadino.

La soddisfazione dell'assessore Mariani