Niente orecchini per gli uomini e trucco pesante per le donne: ecco il nuovo Codice deontologico dei vigili

Arcore

Ecco il testo del nuovo regolamento di Polizia locale che verrà discusso la prossima settimana in Consiglio comunale, ad Arcore

Capelli ordinati e ben curati, senza eccessive quantità di lacca, gelatina, brillantina e niente tagli bizzarri o inusuali. Ok a barba e baffi (che non devono eccedere la lunghezza del viso) per gli uomini, niente trucco pesante e ciglia o spracciglia finte per le donne.

Queste sono solamente alcune delle nuove disposizioni che l'Amministrazione comunale arcorese vorrebbe introdurre nel Regolamento della Polizia locale, nel capitolo riguardante "Cura dell'uniforme e della persona".

Le modifiche verranno discusse durante la commissione "Affari Istituzionali" convocata per stasera, mercoledì 15 dicembre 2021 nel municipio arcorese e verranno votate dall'Assise in programma per il prossimo 22 dicembre 2021.

Diciannove articoli

Diciannnove articoli per delineare quello che dovrà essere il vigile perfetto che, oltre a gentilezza e disponibilità, dovrà rispettare, nei minimi particolari, i criteri minimi di cura della persona.

I capelli, dicevamo, dovranno essere sempre ordinati, ben curati e, se tinti, di colore naturale; non devono contenere eccessive quantità di lacca, gelatina, brillantina, comunque di colore neutro; Qualora l’operatore desideri portare i capelli più lunghi, durante il servizio li deve raccogliere all’interno del copricapo. A tal fine possono essere usati sui capelli degli accessori di dimensioni ridotte e di colore tale da risultare poco appariscenti.

Per le vigilesse

"Alle donne in servizio è consentito l’uso moderato di cosmetici (rossetto/cipria – fard/fondotinta/mascara/ombretto) dai colori tenui, evitando il trucco eccessivo e troppo marcato - si legge nel testo del nuovo regolamento - È comunque vietata l’applicazione di ciglia e sopracciglia finte. Le mani dovranno essere sempre ben curate e le unghie non dovranno superare la lunghezza del polpastrello; sono vietate unghie finte di qualsiasi genere e forma. Lo smalto per unghie non dovrà essere di colore fluo".

Collant con le gonne

Il personale femminile appartenente al Corpo deve indossare il collant, sia d’inverno che d’estate, salvo specifiche e temporanee autorizzazioni da parte del medico competente. Il collant dovrà essere semplice, classico.

Niente cosmetici per i maschietti

"Al personale maschile è vietato l’uso di cosmetici (rossetto/cipria – fard/fondotinta/mascara/ombretto) nonché l’uso di orecchini o di altro tipo di piercing visibile direttamente o attraverso ogni capo di vestiario - continua il regolamento - Oltre alla fede nunziale (o di fidanzamento) il personale appartenente al Corpo può indossare: un solo anello, non appariscente e non al dito pollice, un paio di orecchini (identici) che non siano appariscenti e che comunque non scendano al di sotto del bordo inferiore del lobo dell’orecchio; non è consentito usare un solo orecchino, ovvero ogni altro tipo di piercing visibile direttamente o attraverso ogni capo di vestiario e una catenina, purché di ridotte dimensioni e non visibile".

Niente tatuaggi

I vigili, di sesso maschile o femminile, non potrano esibire tatuaggi, mentre sarà consentito l’uso degli occhiali da vista o da sole, purché di foggia classica (lenti a goccia, ovali, rotonde o rettangolari – montatura metallica o di altro materiale non appariscente per forma o colore o comunque sproporzionata).

Chi non seguirà le regole potrà incorrere in una sanzione disciplinare.

