Nuovo assessore, Roberto Marini in pole position

Nei prossimi giorni l’annuncio del nuovo assessore della Giunta guidata dal sindaco Alberto Rossi, dopo le dimissioni di Luigi Pelletti che ricopriva anche l’incarico di vicesindaco.

I nomi proposti da Ripartiamo Insieme

All’inizio della prossima settimana è atteso l’annuncio del nuovo assessore della Giunta guidata dal sindaco Alberto Rossi, dopo le dimissioni del vicesindaco Luigi Pelletti e assessore con delega alle Politiche ambientali, smart city e innovazione digitale. Il passo indietro per motivi strettamente personali e dopo l’esperienza del Covid lo scorso anno. Luigi Pelletti, 69enne manager in pensione, fa parte della lista civica Ripartiamo Insieme che sostiene la maggioranza di centrosinistra. Il nuovo assessore verrà scelto dal primo cittadino nella lista civica per non modificare i rapporti all’interno della coalizione alla guida della città.

Marini in pole position come assessore

Nei giorni scorsi il direttivo di Ripartiamo Insieme si è riunito per esprimere alcuni nomi da indicare al sindaco Alberto Rossi in sostituzione di Luigi Pelletti, tutti professionisti con competenze professionali e manageriali. Fra questi Marco Alberio, Massimiliano Riva, Cristian Villa, Felice Cesana e Roberto Marini. Quest’ultimo, di professione manager, ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’importante incarico di vicesindaco e assessore e appare in pole position per subentrare in Giunta. La conferma, salvo sorprese, nelle prossime ore o nei primi giorni della settimana prossima.