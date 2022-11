A Seregno si muove la politica in vista delle elezioni amministrative del 2023. Volti noti del panorama locale sono impegnati per costruire un rinnovato Centrodestra che confluisca nel circolo locale di Fratelli d’Italia. Nel progetto ci sono ex di Alleanza Nazionale, ma anche fuoriusciti e delusi di Forza Italia.

Scende in campo il "nuovo" centrodestra

L'obiettivo è coinvolgere volti noti della politica locale per costruire un nuovo Centrodestra, che confluisca nel circolo locale di Fratelli d'Italia. Nella cabina di regia ci sono Valerio Ciafrone, ex coordinatore locale di Forza Italia, e Salvatore Casto, già in Fratelli d'Italia e Azione Nazionale, che alle elezioni amministrative del 2018 si era candidato sindaco per il comitato civico La torre del Barbarossa, per poi rinunciare e sostenere la lista civica Noi per Seregno di Tiziano Mariani. Nel progetto ci sono ex militanti di Alleanza Nazionale, ma anche fuoriusciti e delusi di Forza Italia.

In prima linea Marco Meloro, ex assessore di Seveso

I promotori lavorano a una nuova corrente di Fratelli d’Italia, che avrebbe il suo riferimento principale in Marco Meloro, ex assessore di Seveso ed ex vicesindaco di Monza. Nei giorni scorsi alcuni di loro si sono ritrovati a pranzo, in un noto locale del centro città, per definire le prossime tappe di un percorso che avanza spedito. Il gruppo punta a portare esperienza e, soprattutto, voti al partito del premier Giorgia Meloni, dopo il clamoroso successo elettorale alle elezioni politiche, anche su scala locale. Al momento nessun commento da Samantha Baldo, coordinatrice locale di Fratelli d'Italia.

Nessun dubbio sull'unità della coalizione

"Non vogliamo togliere le poltrone a nessuno, ma dare un contributo per vincere e tornare a governare Seregno - tengono a puntualizzare i promotori - E se non possiamo entrare dalla porta, passeremo dalla finestra...". Nessuno nel centrodestra mette in dubbio la coalizione con Forza Italia e Lega, "ma se ci fosse una lista civica che si identifica nel nostro programma, ben venga". Intanto l'ex assessore provinciale ed ex consigliere comunale della Lega, il 52enne Luca Talice, è stato nominato coordinatore provinciale della lista Lombardia Migliore, che sosterrà Letizia Moratti alle elezioni regionali del prossimo anno.