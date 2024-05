Obiettivo rigenerazione, la squadra di "Progetto Bernareggio" si presenta

Rigenerazione. E’ questa la parola chiave scelta dalla lista "Progetto Bernareggio" per presentare il proprio programma elettorale. Le prossime elezioni comunali vedranno dunque l’entrata in scena della squadra di centrodestra guidata dalla candidata sindaca Cinzia Longhi, ex assessore al Bilancio durante il mandato del primo cittadino Emilio Biella.

La squadra di "Progetto Bernareggio" si presenta

Al suo fianco persone che hanno già sostenuto esperienze politiche a livello locale e figure che rappresentano diverse realtà del tessuto sociale, ma anche tante novità che si affacciano sulla scena pubblica per la prima volta. Il primo elemento del programma impone una forte riflessione circa i modelli di sviluppo territoriali, urbani, produttivi ed energetici di Bernareggio. Ragionamenti che, come detto, strizzano l’occhio alla rigenerazione urbana, con l’obiettivo di recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente. A partire dai centri storici di Bernareggio e Villanova, custodi dell’identità dei luoghi, ma anche dalle aree e attività dismesse o parzialmente attive nel tessuto consolidato del paese, al fine di creare nuovi spazi pubblici e parcheggi diffusi per evitare la creazione di quartieri dormitori.

I cardini del programma

Anche Palazzo Landriani sarà oggetto di riqualificazione, così come Palazzo Solera Mantegazza che potrebbe diventare un polo sanitario conforme alle prescrizione vigenti. Altro obiettivo importante sarà la riqualificazione della rete ciclopedonale esistente e quello della viabilità principale, con particolare riferimento alle due arterie che "tagliano" il territorio. La lista vorrebbe impegnarsi poi nell'eliminazione dei semafori, che verrebbero sostituiti da rotatorie e concretizzare nel breve il progetto della tanto agognata "tangenzialina" di Bernareggio, la cui realizzazione è connessa alla Tratta D Pedemontana.

"Quest’opera è presente nella nostra pianificazione da diversi decenni – ha specificato Longhi – E’ una condizione necessaria affinché si possa deviare in tutta sicurezza e sostenibilità ambientale il traffico veicolare che oggi attanaglia il centro cittadino. Grazie a quest’opera strategica si potrà attuare una completa rigenerazione della viabilità interna".

Parcheggi, Ctl3 e Pedemontana

Sì, dunque, anche a Pedemontana, "in quanto in una zona intensamente abitata come Bernareggio i trasferimenti verso Varese e Como sono diventati insostenibili". Aumentare gli spazi per la sosta veicolare sarà poi un’altra sfida, che si pone l’obiettivo della riappropriazione degli spazi del centro storico da parte dell’utenza pedonale. "Nel progetto rigenerazione rientrerà anche l’abbandonata area del Ctl3, cui desideriamo ridare dignità e identità", ha proseguito Longhi durante l’illustrazione del programma.

"Per noi è fondamentale che venga assimilato il concetto di rigenerazione - ha rimarcato la candidata - Sono tante le idee e i progetti che abbiamo per dare nuova linfa al territorio e renderlo un paese migliore per tutti voi cittadini. Questo è il nostro “Progetto Bernareggio”. Nessuno stravolgimento, ma piuttosto la cura e la valorizzazione di quanto il paese ha già da offrire".

La lista

Insieme a Longhi ecco tutti i candidati della lista che conta sul sostegno di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia: Vincenzo Bannino, Giovanna Brescia, Barbara Redaelli, Daniela Adorante, Carla Regazzo, Miriam Passoni, Monica Raziano, Stefano Galuppi, Giordano Bruni, Alessandro Galimberti, Gianluigi Motta, Roberto Boiocchi, Marco Besana, Andrea Cucchi, Alessandro Sala, Andrea Lazzoi.