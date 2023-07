Opposizione diserta il Consiglio in programma lunedì: "C'è la patronale a Canonica"

Protesta a Triuggio dei consiglieri all'opposizione per la decisione dell'Amministrazione comunale di convocare il Consiglio comunale lunedì sera, 24 luglio 2023, in concomitanza con la festa patronale di Canonica.

L'opposizione diserta il Consiglio

In una comunicazione inviata oggi (sabato 22 luglio 2023) alla stampa, i consiglieri del gruppo “Tradizione e Futuro” e il consigliere indipendente Sabrina Mosca, entrambi all'opposizione, annunciano che non parteciperanno alla seduta di lunedì sera, in quanto "riteniamo che sia importante rispettare e consentire la partecipazione alle cerimonie della festa patronale in frazione Canonica dedicate

a Santa Maria della Neve, calendarizzate da tempo, ivi compresa la cerimonia della processione che avrà inizio dalle ore 20,45. Certamente vi saranno importanti ragioni politiche e logistiche che hanno determinato un cambiamento del consueto giorno del Consiglio Comunale dal giovedì al lunedì. Cambiamento che, probabilmente per pura coincidenza, permetterà ai consiglieri di maggioranza di partecipare alla seconda settimana della festa dell’Unità che si terrà a Canonica da mercoledì 26 a domenica 30 luglio. Mantenendo sempre alto il nostro senso delle istituzioni, in quest’occasione ci sembra assolutamente corretto consentire a tutti la partecipazione a momenti di vita di comunità importanti per il nostro paese".

L'ordine del giorno

Sette i punti all'ordine del giorno di lunedì sera. La seduta di Consiglio comunale si aprirà con una comunicazione del sindaco Pietro Cicardi. Seguirà l'approvazione dei verbali della seduta precedente, al terzo punto la verifica per la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 seguita dall'assestamento generale di Bilancio e applicazione dell'avanzo di Amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2022. Al quinto punto all'ordine del giorno si discuterà il documento unico di programmazione (Dup) per il periodo 2024-2026. Gli ultimi due argomenti riguardano l'approvazione del nuovo regolamento del gruppo comunale di volontariato di Protezione civile e l'approvazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico.