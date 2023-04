Ornago, è di nuovo sconto tra maggioranza e opposizione

A Ornago è di nuovo scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Nella giornata di oggi, giovedì 20 aprile 2023, l'Amministrazione ha critica la minoranza per l'assenza nel Consiglio comunale di martedì 18 aprile. Pronta la replica di "Progresso e Solidarietà": "Amministrazione falsa e incapace di governare".

L'attacco della maggioranza

La tornata elettorale si avvicina e torna ad alzarsi anche lo scontro politico. Nella giornata di oggi la civica di maggioranza "SìAmo Ornago" ha duramente attaccato le minoranze presenti in Consiglio, ree di aver disertato la seduta di martedì. Una seduta, va detto, andata in scena in concomitanza con un'importante serata dedicata a Pedemontana che ad Agrate ha visto protagonisti numerosi sindaci del Vimercatese, oltre che il vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza Riccardo Borgonovo. Nel comunicato la civica di maggioranza ha contestato "il disimpegno della minoranza rispetto al confronto in aula", anche se, va detto, in quattro anni di governo del paese sono state rarissime le volte in cui si è verificata una circostanza simile (una, ad esempio, era avvenuta nel luglio del 2022, quando l'Amministrazione aveva convocato il Consiglio comunale all'ora di pranzo con due soli giorni di preavviso...).

"Nella serata di martedì 18 aprile si è tenuto il Consiglio comunale di Ornago, durante il quale sono stati approvati tutti i punti all’Odg, tra cui l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta all'addizionale IRPEF per l'anno 2023, delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023, del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 (articoli 151 e 170 del TUEL) - si legge nel comunicato stampa della civica che sostiene il sindaco Daniel Siccardi - La maggioranza di SiAmo Ornago si è detta soddisfatta di continuare a dare risposte ai cittadini con fatti concreti, sottolineando l'importanza dei punti approvati per la città. Questa è un’Amministrazione che si rimbocca le maniche e che lavora. C'è tuttavia delusione per l'assenza dei consiglieri della minoranza durante la seduta. Il disimpegno della minoranza rispetto al confronto in aula è un rammarico per la città, che non può restare appesa ai capricci di una parte politica che continua a ignorare i lavori consiliari, mentre mostra interesse unicamente per polemiche e disinformazione".

Quindi l'affondo finale, in cui il riferimento alla prossima campagna elettorale è chiaro.

"La minoranza ancora una volta ha deciso di sottrarsi al confronto democratico sul merito delle questioni importanti per la comunità, una scelta che non ha interferito e non interferirà in alcun modo sull'azione amministrativa della maggioranza. I cittadini sono attenti e giudicheranno tali comportamenti".

La replica di "Progresso e Solidarietà"

La replica della civica di minoranza "Progresso e Solidarietà" non si è fatta attendere. Il capogruppo Giuseppe Gustinetti ha così commentato l'uscita di "SìAmo Ornago".