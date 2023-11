Paolo Bosisio scende in campo: "Disponibile a candidarmi sindaco". L’ex vicesindaco di Soldà è pronto a guidare il Centrosinistra alle Amministrative del 2024 a Bovisio Masciago

L'ex vicesindaco scende in campo

Che poteva essere il prossimo candidato sindaco del Centrosinistra alle Amministrative del 2024 a Bovisio Masciago era già intuibile dalla fine della tornata elettorale del 2019, vinta poi dal Centrodestra. Ora che alle elezioni mancano una manciata di mesi - saranno presumibilmente in primavera - Paolo Bosisio scioglie gli indugi e si dice pronto a scendere in campo.

Chi è Paolo Bosisio

Classe 1961, di professione geometra, Bosisio è stato vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici dal 2014 al 2019, nella Giunta guidata da Giuliano Soldà; da quasi cinque anni è consigliere comunale del Partito Democratico, carica che ha ricoperto anche dal 2009 al 2014.

«Le persone che incontro in giro è da maggio che me lo chiedono e vedere così tanta gente leggere nella mia figura una potenziale candidatura mi ha fatto pensare - ha raccontato Bosisio - così ho deciso di mettermi a disposizione: penso di aver maturato un’esperienza importante in ambito amministrativo, una competenza che vedo come un servizio alla città e un impegno. Amministrare un paese è difficile ma sono pronto».

La proposta al Centrosinistra

La sua proposta alla coalizione di Centrosinistra, composta da Partito Democratico e lista civica Altra Bovisio Masciago:

«Io sono quello che sono, mi conoscete, quindi valutate se posso essere la persona giusta. Se la scelta del mio nome sarà condivisa io sono pronto a fare il candidato sindaco».

E' consigliere comunale del Pd

Attualmente Bosisio è consigliere comunale di opposizione.

«Pur non essendo più il vicesindaco ho continuare a mantenere un buon rapporto con gli uffici comunali e sono sempre disponibile con i cittadini che hanno bisogno di aiuto per qualche necessità o di essere indirizzati nel posto giusto per avere delle risposte - ha continuato - in modo pacato ho sempre lasciato percepire la mia presenza».

Bosisio assicura che se diventerà sindaco riuscirà a conciliare lavoro e presenza in Comune.

«Sono un professionista con incarichi in vari cantieri, quindi possono gestirmi gli impegni senza problemi e per scelta non lavoro a Bovisio» ha precisato.

La sua idea di sindaco

Ma che sindaco vorrebbe essere Bosisio?

«Le persone quando hanno bisogno di qualcosa si rivolgono al Comune - ha premesso - quindi vorrei che il Municipio fosse uno spazio di ascolto, ma poi bisogna fare delle scelte e quando non si possono accontentare le richieste dei cittadini è giusto spiegare le motivazioni così si può creare un piano B. Credo sia anche importante che gli uffici si parlino tra loro e che la politica dia delle chiare linee d’indirizzo, la squadra è fondamentale. Vorrei fare il sindaco per lavorare al fine di far avere il meglio al mio paese e una volta finito il mio servizio me ne torno a casa».

Particolarmente attento a lavori pubblici e urbanistica

Vista anche la sua professione, Bosisio è particolarmente attento ai lavori pubblici e l’urbanistica.

«Un occhio di riguardo lo merita il Piano di governo del territorio, sarà l’elemento essenziale per tenere insieme i due progetti in corso che sono la nuova scuola di via Cantù e la ristrutturazione del centro sportivo di via Europa, ma bisogna anche studiare come andare avanti con il Piano Npp1 - ha notato l’ex vicesindaco - in centro c’è da rivedere tutta la viabilità ma bisogna pensare anche alla vivibilità del paese tenendo conto di tutti i tipi di utenza che lo frequentano, bisogna un po’ cambiare la mentalità di utilizzare sempre l’auto. Questa è l’ultima occasione per rendere la nostra città realmente vivibile».

Il giudizio sull'attuale Amministrazione

Secondo Paolo Bosisio è arrivato il momento di dare una svolta alla guida di Bovisio Masciago.